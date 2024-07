La Doctísima Opinión: Salen más preguntas que respuestas por la detención de “El Mayo”

Dicen que en política lo importante no es eliminar la confusión, sino sembrarla… ¿Será por eso que en Palacio Nacional todavía no saben quién demonios capturó a Ismael “El Mayo” Zambada? Para que usted no termine enredado en esta comedia de equivocaciones escuche La Doctísima Opinión de los expertos Carolina Rocha, Vicente Gálvez y Jaime Guerrero.

Las “explicaciones” o los intentos por aclarar la captura de uno de los narcotraficantes más buscados en México y Estados Unidos siguen desde la conferencia mañanera, donde la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, compartió cómo se llevó a cabo la detención.

Ahora, hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo tener dudas sobre el lugar en el que habría despegado el avión con destino a Texas. Esto porque el nombre que se había dado “Larry Curtis” explicó que él no participó en la detención y solo regresaba de un viaje de cacería en México.