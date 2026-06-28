Explosión de gas en Xochimilco deja tres heridos, entre ellos dos menores de edad

En las primeras horas de este 28 de junio 2026, se reportó una explosión por acumulación de gas al interior de una casa de dos niveles, ubicada en calles de la colonia San Lucas Xochimanca, en la alcaldía Xochimilco, Ciudad de México (CDMX); hay un saldo de tres personas heridas.

El inmueble afectado se ubica en la esquina Camino Real y Emiliano Zapata.

os menores y un adulto graves tras el explosión de gas en Xochimilco

Aunque no se ha revelado más información sobre cómo ocurrió la explosión, los primeros informes indican que el estallido provocó la caída de vidrios, así como el desprendimiento de puertas y ventanas.

La explosión dentro de una casa de Xochimilco, dejó al menos tres personas heridas con quemaduras, entre ellos hay dos menores de edad y un adulto que resultó con más del 50% de la superficie corporal quemada.

Los tres lesionados fueron atendidos por paramédicos. Después, fueron trasladados de emergencia a una hospital con especialidad para pacientes quemados.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad de los dos menores y el adulto afectado por la fuerte explosión por gas; se desconoce si familiares de las víctimas ya fueron reportadas sobre este incidente.

Atendemos el reporte de una deflagración por acumulación de gas en un domicilio de la colonia La Cañada, Alcaldía Xochimilco. #AlMomento, se reportan seis personas lesionadas, quienes fueron canalizadas para recibir atención médica. No se registran daños estructurales en el… pic.twitter.com/Pls0cW2SVW — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) June 28, 2026

Elementos de bomberos acuden al lugar para acordonar y controlar el incidente

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil, acudieron al lugar de los hechos para revisar la instalación de gas, así como para controlar la situación para evitar un nuevo incidente.

La zona de la explosión fue acordonada por autoridades, mientras se realizaban los peritajes correspondientes para determinar las causas exactas de la acumulación de gas.

Por su parte, elementos de Protección Civil de la capital del país, hicieron un llamado para revisar periódicamente los cilindros, conexiones y mangueras de gas para prevenir este tipo de incidentes.

¿Qué hacer si detecto una fuga de gas en CDMX?

En caso de percibir una fuga de gas dentro de una casa, departamento o establecimiento en la Ciudad de México (CDMX), las autoridades recomiendan mantener la calma y realizar el siguiente protocolo.



Cierra la llave del tanque de gas o llave de paso

Ventila el lugar

Evita contacto con corrientes eléctricas

Sal del lugar

Llama a los servicios de emergencia

De acuerdo con Protección Civil, si tienes alguna emergencia debes comunicarte al 911, o a la estación central de bomberos 57 68 37 00, ellos acudirán al lugar en el que se presente está situación.

La fugas de gas suelen provocarse por el desgaste, deterioro o corrosión de tuberías y aparatos, instalaciones defectuosas o la mala instalación, lo que provoca escapes riesgosos que pueden terminar en graves explosiones o intoxicaciones, por ello es muy importante revisar o estar atento a cualquier señal que indique que pueda existir una fuga.