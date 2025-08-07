De la foto a la polémica: El desaire a Sheinbaum que cobra relevancia tras escándalos de morenistas

En marzo, una imagen tomó por sorpresa a propios y extraños: varios de los líderes más visibles de Morena, en plena primera fila del Zócalo, posaron distraídos para una foto justo cuando Claudia Sheinbaum Pardo, la presidenta de la República, se acercaba a saludarlos.

Esa instantánea, con poco diálogo pero mucho significado, ha seguido reverberando meses después, cuando algunos de esos mismos personajes enfrentan escándalos, críticas y señalamientos que parecen confirmar que, en Morena, las apariencias a veces lo son todo. ¿Pero qué tan relevante puede ser una simple foto para evidenciar lo que realmente está pasando tras bambalinas?

¿La foto de la discordía? Así fue el incómodo momento entre morenistas y Sheinbaum

Andrés Manuel López Beltrán, Ricardo Monreal, Manuel Velasco, Luisa María Alcalde, Adán Augusto López, Victoria Rodríguez Ceja y Alejandro Esquer se vieron "íntimamente ocupados” posando para una foto —y, de paso, dándole la espalda a la presidenta que acababa de llegar.

La mandataria alcanzó apenas a saludar al hijo del expresidente López Obrador, antes de que la apremiara el templete y la agenda pública. Los morenistas, por su parte, parecían más entretenidos en la selfie que en saludar a quien, se supone, es la figura central de su movimiento.

Cuando Claudia Sheinbaum fue ignorada por Luisa María Alcalde, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Manuel Velasco y otros, quienes estaban tomándose fotos con Andy López Beltrán, ella siguió de largo. En marzo de 2025: pic.twitter.com/rzGIgiEllM — Momentos Surreales de la Política Mexicana 🇲🇽 (@momentos_polmex) March 10, 2025

Andy López, Adán Augusto y Monreal en el “ojo” del escandalo

Pero si la escena causó curiosidad en marzo, los meses siguientes no han sido menos reveladores para estos personajes. Adán Augusto López, ahora enfrenta señalamientos nada despreciables por Hernán Bermudez Requena, quien fue su exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco ya actualmente está prófugo tras ser vinculado con el grupo criminal La Barredora, del CJNG, lo que sin duda añade un toque “dramático” a su currículum político.

Mientras tanto, Andrés Manuel López Beltrán y Ricardo Monreal parecen haber llevado la “moda Morena” a escala global. El hijo del presidente fue captado en Tokio y Monreal, nada más y nada menos que en España, justo cuando la austeridad ha sido el mantra oficial.

Claro que este “glamour internacional” ha provocado más de una reprimenda interna, tal es el caso de Luisa María Alcalde, la dirigente de Morena.

“Aunque se tengan los recursos de ponerse ropa muy cara, a lo mejor tengo los recursos para comprarme un abrigo de piel de no sé qué cosa, puede ser, pero no hacerlo, porque somos dirigentes de un movimiento que tiene que poner el ejemplo de la justa medianía”, puntualizó.