Mañanera de la presidenta Sheinbaum hoy 7 de agosto: ¿Qué dijo sobre el escándalo de Adán Augusto?
Entérate de qué dijo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la declaración que dio Adán Augusto en el Senado y el escándalo que lo persigue junto a Hernán Bermúdez Requena.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el resumen minuto a minuto de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este jueves 7 de agosto. No te pierdas los temas más relevantes de la agenda nacional e internacional que tocó la presidenta. Asimismo, se espera que hable sobre la declaración del senador Adán Augusto Hernández por la polémica que lo persigue junto a su exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena.
Mañanera EN VIVO
Reunión con presidente de Guatemala
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que probablemente la próxima semana se reunirá con el presidente de Guatemala en la zona del sur del país; sin embargo, los detalles los dará después.
Proyectos de inversión en el sector farmacéutico
David Kershenobich, secretario de Salud, explicó que hay más de cuatro proyectos de inversión que ascienden a más de 12 mil millones de pesos, que provienen de 3 empresas multinacionales y una mexicana.
Inversión en el sector farmacéutico
Marcelo Ebrard, secretario de Economía, anunció una inversión de alrededor de 12 mil millones de pesos del sector farmacéutico.
¿A qué hora comienza la mañanera de la presidenta Sheinbaum?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.