Mañanera de la presidenta Sheinbaum hoy 7 de agosto: ¿Qué dijo sobre el escándalo de Adán Augusto?

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el resumen minuto a minuto de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este jueves 7 de agosto. No te pierdas los temas más relevantes de la agenda nacional e internacional que tocó la presidenta. Asimismo, se espera que hable sobre la declaración del senador Adán Augusto Hernández por la polémica que lo persigue junto a su exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena.