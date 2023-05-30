¿Qué es el Doodle Art y por qué Chiara Croce es la ganadora de esta técnica artística?

Doodle Art es el arte de hacer garabatos, también se le conoce como: doodling o zentangle, consiste en llenar desde una hoja de papel hasta una pared con dibujos que van desde líneas, figuras geométricas, texturas, puntos hasta paisajes, personas, seres ficticios y hasta mensajes, cuando la atención está puesta en otra cosa.

Comúnmente los garabatos pueden ser dibujos muy sencillos o secuencias, pueden estar relacionados entre sí o no; además se realizan con bolígrafo, plumón, gis y más, "doodling realmente se trata de divertirse y crear algo feliz, instintivo y natural, sí creaciones inconcientes, así es como lo defino", comentó el artista inglés Sam Cox, mejor conocido como Mr. Doodle.

¿Hubo un concurso mundial de Doodle Art?

Sí. Se trató del Red Bull Doodle Art, la final se realizó en Ámsterdam, Países Bajos, donde 62 finalistas de todo el mundo se dieron cita para competir por el título mundial.

Entre los integrantes del jurado estuvieron los doodler: el canadiense, Scott Martin, mejor conocido como Burnt Toast y el británico Sam Cox, mejor conocido como Mr. Doodle.

"Siento que los más fuertes son los creados de forma muy natural, sin un boceto o sin pensar demasiado. Los que se sienten como si tuvieran una forma agradable y fluyen por sí mismos, instintivamente", mencióno Mr. Doodle.

Cada artista creó un nuevo doodle o garabato en su obra tenía que integrar uno de los cinco diseños del artista y juez Burnt Toast, además recibieron asesoria de él, "Deberían estar realmente orgullosos de sí mismos por poner su trabajo ahí", comentó Burnt Toast.

¿Quién es la ganadora de este concurso de Doodle Art?

La italiana Chiara Croce es la campeona mundial de Doodle Art, tiene 25 años, nació en Milán, y comentó que descubrió la convocatoria del concurso por las redes sociales y su tema fue "Amor para toda la vida".

"La final fue genial. También conocí a mucha gente nueva de todo el mundo. Pero es como descubrir algo nuevo, un minuto por un minuto. Así que fue realmente genial, realmente no esperaba que ganara, porque los otros participantes son muy, muy talentosos", dijo Croce.