Publican lista de refugiados de Acapulco por el huracán “Otis” en Parroquia de Costa Azul
A tres días del impacto del huracán “Otis” en Guerrero, comienzan a salir listados oficiales de los refugiados en Acapulco, procedentes de distintas ciudades.
En medio de la devastación que generó el huracán "Otis" en Guerrero, cientos de turistas han quedado varados, muchos de ellos incomunicados y sin la posibilidad de abandonar la zona del desastre debido a los daños y el nulo apoyo recibido desde el exterior, por lo que a casi tres días de que impactó el fenómeno, se revelaron las primeras listas oficiales de los refugiados.
Los afectados se ubican en la Parroquia del "Sagrado Corazón de Jesús", en el fraccionamiento Costa Azul. Esto se encuentra frente a la Glorieta de Cristóbal Colón, a unos metros de la avenida que se convierte en costera Miguel Alemán.
Se trata de 138 refugiados en Acapulco, la mayoría procedentes de la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex), pero con foráneos de otros estados como Guadalajara, Durango, Hidalgo, Baja California, Guanajuato y Aguascalientes, además de un ciudadano de Colombia.
¿Quiénes son los refugiados en Acapulco en la Parroquia de Costa Azul?
A continuación el listado de personas ordenado por ciudad de procedencia y conforme fueron agregados por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del estado de Guerrero.
- Julio Sergio Martínez Aranda Guadalajara
- Gabriela Negrete García Guadalajara
- Janeth Paola Lizardo Estrada Guadalajara
- Bryan Osmar Rizo Grajeda Guadalajara
- Christopher León Rizo Lizardo CDMX
- Matías Nicolás Rizo Lizardo CDMX
- Ivan Sergio Castillo Pérez CDMX
- Ramsés Emmanuel Martínez Rosas CDMX
- Marisela De la Cruz Hernández CDMX
- Karen De la Cruz Hernández CDMX
- Magdalena Hernández Martínez CDMX
- Herbert Atrian Pineda CDMX
- Luis Enrique Hernández Zamora CDMX
- José Guadalupe Valdez González CDMX
- Irma Marcela Domínguez Estrada CDMX
- Gianco Manuel Abundis Cabrera CDMX
- Fátima Adriana Pérez Ramírez CDMX
- Aylín Ximena Chávez Pérez CDMX
- José Luis Chávez Silva CDMX
- María Luisa Cruz Acosta EDOMEX (Nezahualcóyotl)
- Guadalupe Valentín Rodríguez EDOMEX (Nezahualcóyotl)
- Bryan Jesús Ávila Cruz EDOMEX (Nezahualcóyotl)
- Diana Cristell Ávila Cruz EDOMEX (Nezahualcóyotl)
- Uriel Ruiz Callejas EDOMEX (Nezahualcóyotl)
- Ana Karen López Ruiz EDOMEX (Nezahualcóyotl)
- Rocío Ruiz Pedraza EDOMEX (Nezahualcóyotl)
- Gustavo Adrían Isidro Hernández EDOMEX (Nezahualcóyotl)
- Roberto Ángel Hernández Mendoza EDOMEX (Nezahualcóyotl)
- José Ramón Vázquez Guadiana Durango
- Octavio Siqueiros Munguía Durango
- Ángélica Guerrero Valencia CDMX
- Jorge Guerrero Valencia CDMX
- Ignacio Juárez Salazar EDOMEX (Nezahualcóyotl)
- Beatríz Juárez Salazar EDOMEX (Nezahualcóyotl)
- Carmela Juárez Salazar EDOMEX (Nezahualcóyotl)
- Carlos Eduado Ríos Ruiz EDOMEX (Nezahualcóyotl)
- Aarón Isaías Cruz Peralta EDOMEX (Nezahualcóyotl)
- Jonathan Asahet Cruz Peralta EDOMEX (Nezahualcóyotl)
- Carolina Peralta Narvaez EDOMEX (Nezahualcóyotl)
- Gustavo Juárez Valenzuela EDOMEX (Nezahualcóyotl)
- Alexander Juárez Pérez EDOMEX (Nezahualcóyotl)
- Bryan Alexis Juárez Pérez EDOMEX (Nezahualcóyotl)
- Janeth Pérez Mendoza EDOMEX (Nezahualcóyotl)
- Gloria Edith Rentería Dorantes Estado de México
- Dolly Tabet Paciteco Rentería Estado de México
- Diana Rocío Paciteco Rentería Estado de México
- Luz María Trujano L. CDMX
- María del Pilar Bojárquez Ortiz CDMX
- Edna Martha Bojárquez Ortiz CDMX
- Sandra Luz Figueróa Ramírez San Luis Lerma
- Alejandro López Juárez Iguala
- Cristina Hernández Morales Tixtla
- Cristian Dominguillo Hernández Tixtla
- Zayuri Moctezuma de Jesús Tixtla
- Luis Eduardo Villegas Ramírez Tijuana
- Martha Yesenia Orozco López Tijuana
- Ziatan Gael Pelayo Orozco Tijuana
- Jesús Yovani Morales Reyes Tixtla
- Felix Cuevas López Pachuca
- Itzel Calderón Castelazo Pachuca
- Julián Cuevas Calderón Pachuca
- Esmeralda Valdez Guzmán Chilpancingo
- Antonio N. (Operador de autobus) EDOMEX (Nezahualcóyotl)
- Eutmeio Medrano Vidar Cuautla
- Marlin Alexader Razo Caballero Cuautla
- América Elizabet Razo Juárez Cuautla
- Perla Elizabet Razo Caballero Cuautla
- Ana Alicia Yosano Pérez CDMX
- Luis Fernando Castro Cuit CDMX
- Ana Guerrero Mart CDMX
- María Fernanda Castro Guerrero CDMX
- María José Castro Guerrero CDMX
- Angelo Elías Lozada CDMX
- Rubén Arizmendi Carrasco CDMX
- Luiz Enrique Martínez Jaramillo Cd. León
- María Guadalupe Ayala Rodríguez Cd. León
- Sergio Jaramillo V. Cd. León
- Rogelio Jaime Gómez CDMX
- Leticia Brizuela de la Torre CDMX
- Cristina Manet Morga Brizuela CDMX
- Mateo Soriano Morga CDMX
- Ohanna Camacho Morga CDMX
- Sandra Carmona Bernal CDMX
- Cristian Giovanni Morales CDMX
- Iker Said morales Carmona CDMX
- Lorena Bernal Vázquez CDMX
- Grecia Lizet Morales Bibiano CDMX
- Alexa Michell Arroyo Morales CDMX
- María de Lourdes Morales Bibiano CDMX
- Emma Luci Hernández Morales CDMX
- Neymar Yahel Hernández Morales CDMX
- Juana Bibiano Moctezuma CDMX
- Betsy Morales Bibiano CDMX
- Luz Enrique Ramírez Mares CDMX
- Melissa Vargas Morales CDMX
- Dulce Lozano CDMX
- Lian Lozano CDMX
- Dilan Lozano Morales (Recién Nacido) CDMX
- Rosa Sánchez Vázquez CDMX
- Jesús Cisneros Cerrujedo CDMX
- Alia Montserra Carmona Espinoza CDMX
- Jonathan Carmona CDMX
- Beatriz Reyes CDMX
- Alfredo Lerma CDMX
- Jesús Cardona CDMX
- Rodolfo Peraza CDMX
- Carlos García CDMX
- Hazel René Gallegos Moreno CDMX
- Antonio de Jesús Delgado Vera CDMX
- René Arturo Espinoza Pérez CDMX
- Orlando Vidales Aragón CDMX
- Raúl Flores Esquiviaz CDMX
- Ximena Alejandra Flores Sánchez CDMX
- Valeria Lizeth Sánchez Agustín CDMX
- Lorenza Guadalupe Ramos Fernández CDMX
- William Saavedra Daza (Extranjero) COLOMBIA
- María de los Ángeles Nazario Rivera Coyuca
- Verónica Beatríz Pérez Vicente Coyuca
- Karina Tim Coyuca
- Alfonso Pérez Vicente Coyuca
- Elisa Pérez Tim Coyuca
- Camila Pérez Tim Coyuca
- Gabriela Calderón León CDMX
- Gabriela Medina Medina CDMX
- Alastair Brian Huilcot CDMX
- Adriana Silva Chávez CDMX
- Minerva Chávez Maya CDMX
- Jair Reyes Dimas CDMX
- Eduardo López Chávez CDMX
- Miguel Dario Rendón Dircio Chilpancingo
- Gloria González Barrera Mendoza San Pedro Puerto del Gallo-Heliodoro
- Ricardo Andrez Leyva Castillo
- Felipa Barrera Mendoza Atoyac de Álvarez
- Dulce Yesenia Huerta Bailón Km. 33
- José Ángel López Anguiano Aguascalientes
- María Ester Concha Vergara Aguascalientes
- José Guadalupe López Anguiano CDMX
- Rosa María Sotelo Rivero CDMX