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Publican lista de refugiados de Acapulco por el huracán “Otis” en Parroquia de Costa Azul

A tres días del impacto del huracán “Otis” en Guerrero, comienzan a salir listados oficiales de los refugiados en Acapulco, procedentes de distintas ciudades.

La lista de refugiados en Acapulco por el huracán “Otis": Se resguardan en Costa Azul
La lista de refugiados en Acapulco por el huracán “Otis": Se resguardan en Costa Azul|Foto: Reuters

Escrito por: Carlos Alberto Pérez

En medio de la devastación que generó el huracán "Otis" en Guerrero, cientos de turistas han quedado varados, muchos de ellos incomunicados y sin la posibilidad de abandonar la zona del desastre debido a los daños y el nulo apoyo recibido desde el exterior, por lo que a casi tres días de que impactó el fenómeno, se revelaron las primeras listas oficiales de los refugiados.

Los afectados se ubican en la Parroquia del "Sagrado Corazón de Jesús", en el fraccionamiento Costa Azul. Esto se encuentra frente a la Glorieta de Cristóbal Colón, a unos metros de la avenida que se convierte en costera Miguel Alemán.

Se trata de 138 refugiados en Acapulco, la mayoría procedentes de la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex), pero con foráneos de otros estados como Guadalajara, Durango, Hidalgo, Baja California, Guanajuato y Aguascalientes, además de un ciudadano de Colombia.

¿Quiénes son los refugiados en Acapulco en la Parroquia de Costa Azul?

A continuación el listado de personas ordenado por ciudad de procedencia y conforme fueron agregados por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del estado de Guerrero.

  1. Julio Sergio Martínez Aranda Guadalajara
  2. Gabriela Negrete García Guadalajara
  3. Janeth Paola Lizardo Estrada Guadalajara
  4. Bryan Osmar Rizo Grajeda Guadalajara
  5. Christopher León Rizo Lizardo CDMX
  6. Matías Nicolás Rizo Lizardo CDMX
  7. Ivan Sergio Castillo Pérez CDMX
  8. Ramsés Emmanuel Martínez Rosas CDMX
  9. Marisela De la Cruz Hernández CDMX
  10. Karen De la Cruz Hernández CDMX
  11. Magdalena Hernández Martínez CDMX
  12. Herbert Atrian Pineda CDMX
  13. Luis Enrique Hernández Zamora CDMX
  14. José Guadalupe Valdez González CDMX
  15. Irma Marcela Domínguez Estrada CDMX
  16. Gianco Manuel Abundis Cabrera CDMX
  17. Fátima Adriana Pérez Ramírez CDMX
  18. Aylín Ximena Chávez Pérez CDMX
  19. José Luis Chávez Silva CDMX
  20. María Luisa Cruz Acosta EDOMEX (Nezahualcóyotl)
  21. Guadalupe Valentín Rodríguez EDOMEX (Nezahualcóyotl)
  22. Bryan Jesús Ávila Cruz EDOMEX (Nezahualcóyotl)
  23. Diana Cristell Ávila Cruz EDOMEX (Nezahualcóyotl)
  24. Uriel Ruiz Callejas EDOMEX (Nezahualcóyotl)
  25. Ana Karen López Ruiz EDOMEX (Nezahualcóyotl)
  26. Rocío Ruiz Pedraza EDOMEX (Nezahualcóyotl)
  27. Gustavo Adrían Isidro Hernández EDOMEX (Nezahualcóyotl)
  28. Roberto Ángel Hernández Mendoza EDOMEX (Nezahualcóyotl)
  29. José Ramón Vázquez Guadiana Durango
  30. Octavio Siqueiros Munguía Durango
  31. Ángélica Guerrero Valencia CDMX
  32. Jorge Guerrero Valencia CDMX
  33. Ignacio Juárez Salazar EDOMEX (Nezahualcóyotl)
  34. Beatríz Juárez Salazar EDOMEX (Nezahualcóyotl)
  35. Carmela Juárez Salazar EDOMEX (Nezahualcóyotl)
  36. Carlos Eduado Ríos Ruiz EDOMEX (Nezahualcóyotl)
  37. Aarón Isaías Cruz Peralta EDOMEX (Nezahualcóyotl)
  38. Jonathan Asahet Cruz Peralta EDOMEX (Nezahualcóyotl)
  39. Carolina Peralta Narvaez EDOMEX (Nezahualcóyotl)
  40. Gustavo Juárez Valenzuela EDOMEX (Nezahualcóyotl)
  41. Alexander Juárez Pérez EDOMEX (Nezahualcóyotl)
  42. Bryan Alexis Juárez Pérez EDOMEX (Nezahualcóyotl)
  43. Janeth Pérez Mendoza EDOMEX (Nezahualcóyotl)
  44. Gloria Edith Rentería Dorantes Estado de México
  45. Dolly Tabet Paciteco Rentería Estado de México
  46. Diana Rocío Paciteco Rentería Estado de México
  47. Luz María Trujano L. CDMX
  48. María del Pilar Bojárquez Ortiz CDMX
  49. Edna Martha Bojárquez Ortiz CDMX
  50. Sandra Luz Figueróa Ramírez San Luis Lerma
  51. Alejandro López Juárez Iguala
  52. Cristina Hernández Morales Tixtla
  53. Cristian Dominguillo Hernández Tixtla
  54. Zayuri Moctezuma de Jesús Tixtla
  55. Luis Eduardo Villegas Ramírez Tijuana
  56. Martha Yesenia Orozco López Tijuana
  57. Ziatan Gael Pelayo Orozco Tijuana
  58. Jesús Yovani Morales Reyes Tixtla
  59. Felix Cuevas López Pachuca
  60. Itzel Calderón Castelazo Pachuca
  61. Julián Cuevas Calderón Pachuca
  62. Esmeralda Valdez Guzmán Chilpancingo
  63. Antonio N. (Operador de autobus) EDOMEX (Nezahualcóyotl)
  64. Eutmeio Medrano Vidar Cuautla
  65. Marlin Alexader Razo Caballero Cuautla
  66. América Elizabet Razo Juárez Cuautla
  67. Perla Elizabet Razo Caballero Cuautla
  68. Ana Alicia Yosano Pérez CDMX
  69. Luis Fernando Castro Cuit CDMX
  70. Ana Guerrero Mart CDMX
  71. María Fernanda Castro Guerrero CDMX
  72. María José Castro Guerrero CDMX
  73. Angelo Elías Lozada CDMX
  74. Rubén Arizmendi Carrasco CDMX
  75. Luiz Enrique Martínez Jaramillo Cd. León
  76. María Guadalupe Ayala Rodríguez Cd. León
  77. Sergio Jaramillo V. Cd. León
  78. Rogelio Jaime Gómez CDMX
  79. Leticia Brizuela de la Torre CDMX
  80. Cristina Manet Morga Brizuela CDMX
  81. Mateo Soriano Morga CDMX
  82. Ohanna Camacho Morga CDMX
  83. Sandra Carmona Bernal CDMX
  84. Cristian Giovanni Morales CDMX
  85. Iker Said morales Carmona CDMX
  86. Lorena Bernal Vázquez CDMX
  87. Grecia Lizet Morales Bibiano CDMX
  88. Alexa Michell Arroyo Morales CDMX
  89. María de Lourdes Morales Bibiano CDMX
  90. Emma Luci Hernández Morales CDMX
  91. Neymar Yahel Hernández Morales CDMX
  92. Juana Bibiano Moctezuma CDMX
  93. Betsy Morales Bibiano CDMX
  94. Luz Enrique Ramírez Mares CDMX
  95. Melissa Vargas Morales CDMX
  96. Dulce Lozano CDMX
  97. Lian Lozano CDMX
  98. Dilan Lozano Morales (Recién Nacido) CDMX
  99. Rosa Sánchez Vázquez CDMX
  100. Jesús Cisneros Cerrujedo CDMX
  101. Alia Montserra Carmona Espinoza CDMX
  102. Jonathan Carmona CDMX
  103. Beatriz Reyes CDMX
  104. Alfredo Lerma CDMX
  105. Jesús Cardona CDMX
  106. Rodolfo Peraza CDMX
  107. Carlos García CDMX
  108. Hazel René Gallegos Moreno CDMX
  109. Antonio de Jesús Delgado Vera CDMX
  110. René Arturo Espinoza Pérez CDMX
  111. Orlando Vidales Aragón CDMX
  112. Raúl Flores Esquiviaz CDMX
  113. Ximena Alejandra Flores Sánchez CDMX
  114. Valeria Lizeth Sánchez Agustín CDMX
  115. Lorenza Guadalupe Ramos Fernández CDMX
  116. William Saavedra Daza (Extranjero) COLOMBIA
  117. María de los Ángeles Nazario Rivera Coyuca
  118. Verónica Beatríz Pérez Vicente Coyuca
  119. Karina Tim Coyuca
  120. Alfonso Pérez Vicente Coyuca
  121. Elisa Pérez Tim Coyuca
  122. Camila Pérez Tim Coyuca
  123. Gabriela Calderón León CDMX
  124. Gabriela Medina Medina CDMX
  125. Alastair Brian Huilcot CDMX
  126. Adriana Silva Chávez CDMX
  127. Minerva Chávez Maya CDMX
  128. Jair Reyes Dimas CDMX
  129. Eduardo López Chávez CDMX
  130. Miguel Dario Rendón Dircio Chilpancingo
  131. Gloria González Barrera Mendoza San Pedro Puerto del Gallo-Heliodoro
  132. Ricardo Andrez Leyva Castillo
  133. Felipa Barrera Mendoza Atoyac de Álvarez
  134. Dulce Yesenia Huerta Bailón Km. 33
  135. José Ángel López Anguiano Aguascalientes
  136. María Ester Concha Vergara Aguascalientes
  137. José Guadalupe López Anguiano CDMX
  138. Rosa María Sotelo Rivero CDMX
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