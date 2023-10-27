Publican lista de refugiados de Acapulco por el huracán “Otis” en Parroquia de Costa Azul

En medio de la devastación que generó el huracán "Otis" en Guerrero, cientos de turistas han quedado varados, muchos de ellos incomunicados y sin la posibilidad de abandonar la zona del desastre debido a los daños y el nulo apoyo recibido desde el exterior, por lo que a casi tres días de que impactó el fenómeno, se revelaron las primeras listas oficiales de los refugiados.

Los afectados se ubican en la Parroquia del "Sagrado Corazón de Jesús", en el fraccionamiento Costa Azul. Esto se encuentra frente a la Glorieta de Cristóbal Colón, a unos metros de la avenida que se convierte en costera Miguel Alemán.

Se trata de 138 refugiados en Acapulco, la mayoría procedentes de la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex), pero con foráneos de otros estados como Guadalajara, Durango, Hidalgo, Baja California, Guanajuato y Aguascalientes, además de un ciudadano de Colombia.

¿Quiénes son los refugiados en Acapulco en la Parroquia de Costa Azul?

A continuación el listado de personas ordenado por ciudad de procedencia y conforme fueron agregados por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del estado de Guerrero.