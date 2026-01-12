Abuelito vende todo su patrimonio para salvar a su nieto Fernando del cáncer; pide ayuda para gastos

La familia de Fernando se ha quedado sin nada en el intento de salvarle la vida. Han pasado 14 años desde que un extraño tipo de cáncer apareció en la vida de este joven, y la batalla no solo ha sido médica, sino financiera. Hoy, tras gastar millones y vender hasta sus herramientas de trabajo, enfrentan la angustia de no tener dinero ni siquiera para los pasajes de su próxima consulta en la Ciudad de México.

Esta es la cronología de una familia que, como muchas en México, ha caído en la pobreza por la falta de un sistema de salud que cubra sus necesidades.

Una década de desgaste: De niño sano a la emergencia

La historia comenzó en junio de 2010, cuando Fernando, a los 3 años de edad, era un niño completamente sano. Sin embargo, para mayo de 2012, todo cambió: marcas en la piel anunciaron la llegada de un raro tipo de cáncer. Al no contar con seguridad social, el calvario económico inició de inmediato.

Primero buscaron ayuda en su localidad, pero para enero de 2016, la gravedad del caso los obligó a buscar atención especializada en el Hospital Infantil de México. Esto implicaba viajar cada mes desde Sahuayo, Michoacán, para retirarle los tumores que no dejaban de aparecer.

César Baltazar, abuelito de Fernando, narra vía Zoom los costos de esos primeros años:

”...Los pasajes, para las comidas allá, los taxis, el hospedaje, las cirugías... al principio eran gastos de 5 a 10 mil pesos...”. Estos traslados significaron un gasto anual promedio de 120 mil pesos.

Más de 2 millones de pesos gastados

Para junio de 2021, cuando Fernando tenía 14 años, la familia ya había desembolsado más de un millón de pesos, sobreviviendo gracias a la solidaridad.

”...Hacíamos kermeses, rifas y dos fundaciones nos estuvieron ayudando...”, recuerda Don César. La situación se agravó en noviembre de 2021, cuando una cirugía urgente para salvarle un ojo en un hospital privado costó 200 mil pesos. La cuenta no se ha detenido y, según el abuelo de Fernando, hasta el día de hoy han gastado “más de 2 millones de pesos”.

Víctimas de un sistema en crisis

El caso de Fernando ilustra las cifras frías de la economía nacional. Según un informe reciente de la OCDE, México ocupa el penúltimo lugar en gasto en salud, destinando solo el 5.9% del PIB en 2025.

Esta cifra está lejos del 9.3% recomendado por la organización.

por la organización. Muy por debajo del 12.3% de Alemania o el 17.2% de Estados Unidos.

Judith Méndez, especialista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, explica la consecuencia directa de esto:

”...No solo es poquito, sino que además gran parte de ese gasto corresponde a la parte privada, donde podríamos hablar de gasto de bolsillo...”.

Ese “gasto de bolsillo” ha sido catastrófico para la familia de Fernando. A lo largo de 13 años han vendido muebles, una camioneta y, recientemente, las máquinas con las que Don César trabajaba en su autolavado.

”...Ahorita estoy como cuando empecé a lavar carros: empecé con dos cubetas y mis trapos...”, confiesa el abuelo con tristeza. Lo más grave es la inmediatez: Fernando tiene una cita programada para mediados de este mes en el Hospital General de México. Necesitan retirarle un tumor en el nervio óptico y otros 7 tumores considerados peligrosos, pero no tienen dinero para trasladarse.

¿Cómo ayudar? Si deseas apoyar a que Fernando continúe su tratamiento, puedes donar a la cuenta de Banco Azteca: