¡Lugar exclusivo! La NASA elige a Torreón como sede del Eclipse Solar 2024

El próximo lunes 8 de abril, México será parte de un evento insólito: el Eclipse Solar de 2024, que no volverá a ocurrir hasta dentro de 30 años, por lo que nuestro país, en colaboración con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), ya trabaja para disfrutar al máximo este fenómeno, ¿cuáles serán los mejores lugares para disfrutarlos? Te contamos los detalles.

¡Buenas noticias! La NASA ha elegido dos lugares en México como sede oficial del Eclipse Solar 2024, ¿cuáles son y dónde se encuentran?



El Planetarium Torreón, localizado en Coahuila. El puerto de Mazatlán, Sinaloa.

Ambas ciudades fueron elegidas por la NASA debido a que cuenta con una ubicación privilegiada, en donde las condiciones climatológicas son aptas para apreciar con mayor claridad este fenómeno.

¿Por qué Torreón será la sede del Eclipse Solar 2024?

De acuerdo con el Planetarium de Torreón, la cita es el próximo lunes 8 de abril de 2024, en punto de las 9:51 horas, cuando se prevé que los telescopios de la NASA se encuentren completamente listos para llevar a cabo la transmisión en directo del tan esperado eclipse a todo el mundo.

¿Lo mejor? Si eres uno de los desafortunados que no podrá apreciar en vivo este evento, la transmisión de la NASA será totalmente gratuita y podrá apreciarse por medio de sus canales oficiales.

La razón por la que Mazatlán es el mejor lugar del mundo para ver el eclipse 2024

En tanto, el Puerto de Mazatlán, Sinaloa, fue elegido como el mejor punto geográfico para apreciar el eclipse total debido a las condiciones climatológicas. Los cálculos astronómicos indican que el eclipse iniciará a las 9:51:23 am, la fase total empezará a las 11:07:25 am y terminará a las 11:11:45 am, aunque el evento terminará a las 12:32:09 pm.

¡No te desanimes! Aunque la mejor vista del fenómeno la tendrá el Puerto de Mazatlán, también habrá otros estados de México que serán privilegiados como Durango, Torreón y Monclova, solo que es importante destacar que en estas zonas el fenómeno durará mucho menos.