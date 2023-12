¡Está en México! Este es el mejor lugar del mundo para ver el eclipse de 2024, según la NASA

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, (NASA, por sus siglas en inglés), designó a México como el mejor lugar del mundo para apreciar el eclipse solar de 2024, ¿por qué y que zona del país será la gran afortunada?

El 2024 sorprenderá al mundo con un increíble eclipse solar total que será visible en los tres países de América del Norte: México, Estados Unidos de Norteamérica y Canadá; sin embargo, nuestro país tendrá las mejores condiciones para su observación, según la NASA.

¿Cuándo será el próximo eclipse total?

¡El Gran Eclipse Mexicano está por llegar! La cita es el próximo lunes 8 de abril de 2024, en punto de las 9:51 horas, cuando se prevé que inicie el increíble evento en donde la Luna cubrirá por completo al Sol, de manera que será posible apreciar la atmósfera exterior solar, mejor conocida como corona.

De acuerdo con la NASA, el eclipse solar total se trata de un fenómeno único que solo ocurre una vez cada 375 años. Para 2024 se contempla que el evento tenga una duración de 4 minutos con 20 segundos , que será el período de tiempo en el que el Sol se encuentre completamente oculto por la Luna, aunque el tiempo podría variar dependiendo del continente.

¿Lo mejor de todo? Para observar el eclipse total no se necesitará utilizar lentes especiales, pues es posible mirar la corona del Sol de forma segura, ya que su brillo se asemeja al de la Luna llena.

¿Cuál es el mejor lugar del mundo para ver el eclipse solar de 2024?

La NASA designó al puerto de Mazatlán, ubicado en Sinaloa, como el mejor punto geográfico para apreciar el eclipse total debido a las condiciones climatológicas. Los cálculos astronómicos indican que el eclipse iniciará a las 9:51:23 am, la fase total empezará a las 11:07:25 am y terminará a las 11:11:45 am, aunque el evento terminará a las 12:32:09 pm.

Contando las etapas parcial y total, la duración del eclipse será de 2 horas y 41 minutos, tiempo pronosticado solo en México, ya que esto dependerá de cada continente. En Mazatlán, el eclipse total durará 4 minutos con 20 segundos.

Pese a que el puerto de Mazatlán fue designado como el mejor punto para apreciar este fenómeno, otros estados de México también serán privilegiados como Durango, Torreón y Monclova; sin embargo, la duración será menor.