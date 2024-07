La historia de Jesús: Un reflejo del abandono y la soledad que enfrentan los adultos mayores en México

Jesús, como miles de adultos mayores en México, vive el crudo reflejo del abandono y la soledad. A sus 64 años y tras la muerte de su esposa, así como el distanciamiento de sus hijas, se encuentra sumido en una completa depresión. Su historia es un desgarrador reflejo de la triste realidad.

En México, 16% de los adultos mayores están en abandono

¡Cifras son alarmantes! En México, 16% de los adultos mayores sufren abandono y maltrato, y de ellos, una quinta parte vive en soledad y olvidados por sus familias. Esta situación, que se ve agravada por factores como la falta de redes de apoyo y la precariedad económica, tiene un impacto devastador en la salud física y mental de este sector de la población.

“Mi hija me dice: ‘papá, pues te hubieras matado, hombre’. La mayor me ha deseado la muerte. Me ha dicho ‘mátate hombre, qué chingados haces viviendo solo, das lástima’”, revela Jesús Matus.

Las tristes consecuencias del abandono en adultos mayores

De acuerdo con el psicólogo, Franki Pérez, los adultos mayores empiezan a perder las ganas de hacer las cosas, el deseo de socializar y empiezan a tener pensamientos de “nadie me quiere, no voy a poder y ya no voy a salir adelante”. Como resultado, el abandono y la soledad en la vejez pueden desencadenar una serie de consecuencias negativas, como:

Depresión, la falta de contacto social y el sentimiento de aislamiento pueden conducir a una profunda depresión, como la que padece Jesús.

Deterioro cognitivo, la estimulación mental y la interacción social son fundamentales para mantener un cerebro sano. La soledad puede acelerar el deterioro cognitivo y aumentar el riesgo de enfermedades como la demencia.

Descuido físico, la dificultad para realizar las tareas cotidianas y la falta de atención pueden derivar en un descuido físico, mala alimentación e higiene deficiente.

Hasta ahora, en México no existe, como en Inglaterra, un Ministerio de la vejez, que más allá del tema económico, se encargue del bienestar psicológico, físico y emocional del adulto mayor. Nadie ha querido tomar esa bandera. Lo más irónico, es que psicólogos revelan que no todo se resuelve medicándolo, a veces, solo con prestarles unos minutos de atención, sentarse a su lado y escucharlos, es suficiente para hacerlos sentir vivos.