Doña Catherine: Víctima del abandono y negligencia hacia las personas mayores

La historia de Doña Catherine es una de desamor y abandono. Alguna vez una mujer vibrante con una familia amorosa, ahora se encuentra sola y desamparada en sus últimos años. Sus hijos, que una vez le trajeron tanta alegría, le han dado la espalda, dejándola con nada más que recuerdos y una profunda sensación de soledad.

Una vida perdida por la traición: los hijos de Doña Catherine desaparecieron

Doña Catherine llegó a México en 2016, buscando refugio de una vida que había sido destrozada por la pérdida. Lo había perdido todo: sus posesiones, su hogar y, lo más importante, el amor y el apoyo de sus hijos. Su hija le había robado sus pertenencias, dejándola con nada más que la ropa que llevaba puesta. Buscó ayuda de su hijo, pero en lugar de compasión, se encontró con indiferencia.

Ahora que vive en una pequeña habitación en la azotea, depende de la pensión Bienestar del gobierno para su supervivencia. A menudo se queda sin comida, incapaz de pagar incluso las necesidades básicas. Su salud también se está deteriorando, sufriendo una variedad de dolencias, incluidos problemas cardíacos, una lesión en la columna vertebral y una cadera rota.

“Pues vivo de lo que me da bienestar. Al medio día no como y en la noche como lo que hay, una rebanada de jamón y una tostadita y ya eso es lo que como. Si usted ve mi refri, que me prestó mi casero de antes, tengo tres huevos, dos rebanadas de jamón porque la compro ahí en la esquina y me dice señora Caty se lo mando, después usted me paga cuando pueda, pero así estoy no tengo con qué comprar más”, revela Catherine.

Abuso a adultos mayores, la violencia se refleja en México

A pesar de su terrible situación, Doña Catherine tiene derechos legales. Potencialmente, podría buscar apoyo financiero de sus hijos a través de una pensión para personas mayores; sin embargo, localizarlos y emprender acciones legales ha resultado ser una tarea abrumadora.

La historia de Doña Catherine es un recordatorio aleccionador del impacto devastador del abandono y la negligencia familiar. Es un llamado a la acción para que reconozcamos la difícil situación de los adultos mayores que se quedan solos y vulnerables, y para que tomemos medidas para garantizar que reciban el cuidado y el apoyo que merecen.