La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el asesinato del periodista Eduardo Flores Salado, colaborador del medio Enfoque Informativo, cuyo cuerpo fue localizado en la vía pública en Acapulco, Guerrero, el sábado 14 de noviembre tras un reporte al servicio de emergencias. Mediante un pronunciamiento oficial, el organismo instó a la Fiscalía de Guerrero y a las autoridades federales a realizar una investigación exhaustiva, transparente y expedita que permita esclarecer el crimen, sancionar a los autores materiales e intelectuales y determinar si el homicidio estuvo vinculado con su labor informativa.

🔴En Guerrero, informar puede costar la vida



El periodista Eduardo Flores Salado, conocido como “Lalito”, fue asesinado en Acapulco. Es el segundo comunicador privado de la vida en el estado durante 2026



¿Hasta cuando los periodistas trabajarán sin miedo? #Voces con Mónica… pic.twitter.com/AFJd7B1hjl — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 16, 2026

El presidente de la SIP, Carlos Jornet, señaló que con este caso México suma seis periodistas caídos en cumplimiento de su deber durante 2026 y advirtió que la impunidad favorece la repetición de ataques contra la prensa. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información del organismo, Martha Ramos, subrayó que las autoridades no deben descartar ninguna hipótesis ni normalizar la violencia contra los comunicadores, recalcando que la justicia no debe quedar a mitad de camino.

Trayectoria de Eduardo Flores Salado y periodistas asesinados en 2026 según la SIP

Con más de dos décadas de experiencia en el oficio, Eduardo Flores Salado había trabajado anteriormente en el periódico Novedades y colaboraba desde hacía varios años en Enfoque Informativo, donde cubría temas de seguridad, derechos humanos, desapariciones y problemáticas sociales, además de formar parte del colectivo Prensa Rosa, integrado por periodistas de la comunidad LGBTQ+.

De acuerdo con la documentación registrada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el homicidio ocurrido en Acapulco se suma a otros cinco casos de periodistas asesinados en México a lo largo de 2026:

Finalmente, el organismo internacional reiteró su llamado para que las instituciones mexicanas garanticen condiciones de protección efectivas que permitan a los reporteros de Guerrero y del resto del país ejercer su trabajo sin temor a represalias.