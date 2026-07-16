Asesinan en Puebla al periodista Josué Martínez Contreras, director de medio local

El director del medio de comunicación local Noticias San Martín Texmelucan, el licenciado Josué Martínez Contreras, fue asesinado en el estado de Puebla. Tras confirmarse el suceso, diversas instituciones han comenzado a reaccionar ante la pérdida del comunicador, quien encabezaba un espacio informativo clave en dicha región de la entidad poblana.

La víctima fue atacada la mañana de este jueves 16 de julio en la colonia San Lucas Atoyatenco.

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan emitió un comunicado oficial a través de sus cuentas oficiales para externar su postura ante el deceso. La administración local, encabezada por el presidente municipal Juan Manuel Alonso Ramírez, publicó una esquela formal para manifestar su pésame dirigido a la familia y colaboradores del periodista.

Gobierno de San Martín Texmelucan emite condolencias por fallecimiento de periodista

El ayuntamiento constitucional utilizó sus redes sociales oficiales para fijar un pronunciamiento público tras confirmarse la muerte del director del medio de comunicación. Con profundo pesar, la administración municipal expresó sus más sinceras condolencias por el sensible fallecimiento de Martínez Contreras.

#IMPORTANTE | Asesinaron a Josué Martínez Contreras, director del medio de comunicación Noticias San Martín Texmelucan, en Puebla.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/xJDqKVfUR5 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 16, 2026

La institución se unió a la pena que embarga de manera directa a los familiares, amistades y compañeros de trabajo del comunicador. El mensaje firmado por el Gobierno Municipal que preside Juan Manuel Alonso Ramírez deseó fortaleza, consuelo y pronta resignación a los allegados en momentos de dolor.

Hasta el momento, las autoridades ministeriales y la Fiscalía General del Estado de Puebla no han emitido mayores detalles públicos sobre las líneas de investigación en torno al crimen ni el operativo desplegado para localizar a los responsables del homicidio.

Violencia contra periodistas en México 2026

El homicidio de Josué Martínez Contreras se suma a una lista de agresiones letales que mantienen bajo alerta a las organizaciones de libertad de prensa en el país. Con este caso, suman cuatro los comunicadores y trabajadores de medios de comunicación asesinados en el territorio nacional en lo que va del año.

