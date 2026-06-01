La tripulación del PKG/Shenzhou-21 logra los objetivos clave de la misión en órbita

Durante su estancia de casi siete meses en órbita, la tripulación china de la misión Shenzhou-21 completó una serie de tareas científicas, médicas y tecnológicas, contribuyendo a los avances en la ciencia, la medicina y la tecnología espaciales.

Los miembros de la tripulación —Zhang Lu, Wu Fei y Zhang Hongzhang— regresaron a la Tierra a bordo de la cápsula de retorno Shenzhou-22, que aterrizó en el sitio de aterrizaje de Dongfeng, en la región autónoma de Mongolia Interior, al norte de China, a las 20:11 hora de Pekín (12:11 GMT) del viernes, según la Agencia Espacial Tripulada de China.

Los astronautas se encontraban en buen estado físico tras el aterrizaje, según el personal presente en el lugar. Desde su entrada en la estación espacial el 1 de noviembre de 2025, la tripulación de la Shenzhou-21 permaneció en órbita durante casi siete meses, estableciendo un nuevo récord de la estancia más larga en el espacio para una tripulación de astronautas chinos.

Durante su misión récord, los astronautas llevaron a cabo una amplia gama de experimentos científicos, demostraciones tecnológicas y tareas de apoyo a la estación.

En el campo de la ciencia y las aplicaciones espaciales, el equipo contribuyó a varios logros trascendentales. Entre los logros más notables se encuentra la primera cría exitosa de ratones en órbita en un entorno cerrado, sentando las bases tecnológicas para futuros experimentos con mamíferos en el espacio.

La tripulación también generó cristales de seleniuro de indio con pocos defectos en órbita, que se han utilizado en tierra para fabricar prototipos de transistores de efecto de campo de alto rendimiento que superan a dispositivos similares producidos completamente en la Tierra.

En medicina espacial, la tripulación logró la detección sin contacto de indicadores fisiológicos en órbita mediante el reconocimiento inteligente de sutiles movimientos faciales y estableció un modelo preliminar de evaluación de la fatiga para los astronautas durante el ejercicio en órbita.

En el campo de la tecnología espacial, China logró por primera vez el cultivo aeropónico de tomates cherry y trigo en órbita, validando tecnologías clave relacionadas. Los astronautas también llevaron a cabo con éxito la ignición en órbita de un nuevo propulsor de líquido iónico y obtuvieron datos ópticos dinámicos que abarcan tanto la ignición catalítica como los procesos de combustión sostenida.

Tripulación también desempeñó un papel fundamental en el apoyo al regreso de la nave espacial Shenzhou-20

Tras el presunto impacto de desechos espaciales en la ventana de observación de la cápsula de retorno de la nave espacial Shenzhou-20 durante su misión, se designó a la nave para una misión de regreso sin tripulación.

Antes de su partida, la tripulación de la Shenzhou-21 realizó inspecciones detalladas del túnel de acoplamiento y las escotillas. Clasificaron y embalaron sistemáticamente la carga y los desechos de retorno, y transfirieron y aseguraron los artículos destinados a regresar a la Tierra.

El 19 de enero de 2026, la cápsula de retorno de la nave espacial Shenzhou-20 aterrizó con éxito en el sitio de aterrizaje de Dongfeng. El 6 de mayo de 2026, el equipo completó los preparativos para la partida de la nave de carga Tianzhou-9 antes de su desacoplamiento. Cinco días después, la Tianzhou-10 despegó del Sitio de Lanzamiento Espacial de Wenchang en la provincia insular sureña de Hainan.

La tripulación recibió casi 6.2 toneladas de suministros entregados por la nave de carga y posteriormente realizó controles de inventario y operaciones de transferencia de carga.

China lanzó la nave espacial Shenzhou-21 el 31 de octubre de 2025 para enviar a su tripulación a la estación espacial para rotar con la tripulación de la Shenzhou-20.

Sin embargo, la tripulación de la Shenzhou-20 descubrió más tarde que la ventana de observación de la cápsula de retorno de la nave espacial Shenzhou-20 sufrió un posible impacto de basura espacial durante su misión y no era apta para la misión de regreso de la tripulación.

El 14 de noviembre de 2025, la tripulación de la Shenzhou-20 regresó sana y salva a bordo de la nave espacial Shenzhou-21. El 25 de noviembre de 2025, China lanzó la nave espacial Shenzhou-22 para proporcionar una nave de regreso para la tripulación de la Shenzhou-21.

