Detenido en Tláhuac: Cae presunto implicado en robo de relojes de lujo en hotel de Masaryk; le encontraron droga

Se le cayó el 'negocio' en CDMX. Un hombre fue detenido en posesión de más de 200 envoltorios de aparente marihuana en calles de la colonia Miguel Hidalgo, alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México; el sujeto fue capturado a bordo de un vehículo de color negro.

Al parecer, el hombre habría participado en el robo de relojes de lujo en Polanco durante el mes de marzo 2026.

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La detención del hombre de 38 años de edad ocurrió cuando elementos de la policía capitalina, que realizaban sus labores de vigilancia, observaron al sujeto a bordo de un vehículo, manipulando unas bolsitas de plástico con presunta marihuana.

Al notar estas raras acciones, se acercaron al automóvil para indicarle que realizarían una revisión preventiva, en apegó a los protocolos de actuación policial.

Durante la revisión, se le aseguraron 208 bolsitas de plástico con marihuana y un teléfono celular. El vehículo también le fue asegurado. Por otro lado, el sujeto fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público, quien definirá su situación legal.

#BoletínSSC | #DETENIDO | Resultados de trabajos de investigación e inteligencia, efectivos de la #SSC, en @TlahuacRenace, detuvieron a un hombre en posesión de 208 envoltorios de aparente droga quien, al parecer, se encuentra relación con el robo de un reloj de alta gama a… pic.twitter.com/fiIMSoNWAQ — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 23, 2026

Nexos criminales: Su relación con la banda de 'robarelojes' en Polanco

Al realizar las investigaciones necesarias, las autoridades capitalinas descubrieron que el hombre de 38 años de edad posiblemente formaría parte de un grupo delictivo al robo de relojes de lujo y narcomenudeo en el Poniente.

Además, según el informe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el sujeto estaría relacionado con el robo de un reloj y una mochila, a principios de este mismo año.

Los hechos ocurrieron en el mes de marzo 2026 en el lobby de un hotel en Presidente Masaryk, en Polanco, Ciudad de México (CDMX).

"Al parecer, el detenido pertenece a un grupo delictivo y se encuentra relacionado con el robo de un reloj de alta gama,y una mochila con diversos objetos personales, ocurrido el paso mes de marzo, en el lobby de un hotel localizado en la avenida Presidente Masaryk, de la colonia Polanco Tercera Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo", se explica el comunicado de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México.