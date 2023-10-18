Ladrón de impermeable amarillo mata a maestro de primaria tras asaltar tienda

La cámara de seguridad de una tienda de conveniencia en el municipio de Minatitlán, Veracruz captó el momento en el que un ladrón entró a robar al negocio vestido con un impermeable amarillo y al salir quiso

En la grabación realizada el pasado domingo 15 de octubre se ve como el sujeto amenaza a los encargados con un arma y les pide el dinero de la caja.

Además, los inspecciona como para llevarse también sus pertenencias, segundos después sale del lugar.

Sujeto de impermeable amarillo mata a maestro

No conforme con haber asaltado a la sucursal de la tienda OXXO, al salir, justo en el estacionamiento iba llegando un hombre al que también agredió.

Le intentó quitar sus pertenencias pero la víctima se resistió y entonces el delincuente accionó su arma en tres ocasiones provocándole la muerte.

Por lo pronto, el ladrón del impermeable ya es buscado por las autoridades de Veracruz.

¿Quién fue el hombre asesinado afuera de la tienda OXXO?

Alumnos y maestros lamentaron la muerte del profesor Miguel y exigieron justicia ante su homicidio.

A pesar del operativo que se implementó después de este hecho, no se reportaron personas detenidas, aunque el responsable ya es buscado por las autoridades.

Alumnos de las diferentes escuelas en las que impartió clases, han expresado su solidaridad, lo mismo que sus compañeros docentes.

“Quién se acuerda de profe Miguel Ángel, él dio clases en la escuela Juan de la Luz Enríquez y en el año 1993, les dio clases a mis hijos, hoy ya descansa en paz”; “Pobre maestro, no tenía porque morir así”; “Ojalá detengan al responsable de este crimen y no quede impune”, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.

Miguel Ángel Santiago Ramírez, dio clases en las escuelas primarias Juan de la Luz Enríquez y Miguel Hidalgo y Costilla del municipio de Oteapan durante más de ocho años, donde es muy querido por sus alumnos y exalumnos.

Antes de morir, impartía clases en la escuela primaria Heriberto Jara Corona, de la congregación El Naranjito, perteneciente al municipio de Cosoleacaque.

