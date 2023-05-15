VIDEO: ¡Ladrón al desnudo! Pasajeros frenan un robo en el transporte público

En Colombia se viralizó el momento en que un presunto ladrón quedó colgado de la ventana del transporte público cuando intentaba despojarle el teléfono a un pasajero; la compañía de movilidad lamentó la situación y pidió no hacer justicia por su propia mano y mejor dejárselo a las autoridades competentes.

Según los reportes, habría sucedido en la ciudad de Bogotá, en el sistema de transporte Transmilenio, mismo que transporta diariamente a millones de personas, quienes expresaron su molestia en Twitter al asegurar que no es la primera vez que la delincuencia se hace presente en los sistemas de movilidad

¿Por qué terminó sin pantalón y colgado de la ventana el ladrón del transporte público?

La población se encuentra cansada de la inseguridad y en esta ocasión la molestia fue evidente cuando el ladrón quiso aprovecharse de la situación; los ciudadanos que se encontraban al interior de TransMilenio tomaron al delincuente para dejarlo colgado.

Enseguida algunos pasajeros comenzaron a golpearle la cabeza, mientras el usuario que graba la escena grita “Por sapo”; sin embargo, esto no fue el fin para el asaltante, ya que distintos motociclistas se acercaron para bajarle los pantalones y darle de patadas.

“Yo sabía que eso iba a pasar en algún momento”, exclamó el ciudadano que grabó el momento.

¡Lo dejaron hasta sin calzones! 🫣



Se hizo #viral el video de una rata colgando del #TransMilenio en Bogotá, #Colombia



Al parecer quiso robar un celular metiéndose por una ventana, pero un usuario reaccionó rápidamente y le tomó el brazo.



Conductores en vehículos motorizados… pic.twitter.com/ooE77Jt8IA — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 15, 2023

Actualmente, el Consejo de Bogotá ofreció un informe en el que destaca que, al menos 11 mil delitos se han cometido en los sistemas de transporte, el porcentaje lo lideran los robos de celulares, seguido de las agresiones, en TransMilenio estos son los más comunes:



Robo

Asalto

Vandalismo

Intimidación

¿Qué dijeron las autoridades sobre la agresión al ladrón en Bogotá?

En la cuenta oficial del transporte público TransMilenio confirmaron que un usuario atrapó al ladrón del brazo para frustrar su hurto; agregaron que tras ser detenido llamaron a las policía de Bogotá, aunque esperaron a la llegada de un familiar para que le trajera los pantalones y posteriormente quedara a disposición de los jueces.

"Efectivamente un usuario atrapó al sujeto del brazo y con el bus quieto se frustró el hurto. Se activó @PoliciaBogota

con el traslado del mismo, luego que la hermana le trajo un pantalón Agradecemos la solidaridad, sin que se aliente la justicia por mano propia".

La reacción en redes sociales no se hizo esperar, pues algunos argumentaron que no es necesario llegar a la violencia; sin embargo, otros destacaron la labor de las personas, a quienes llamaron "justicieros", pues argumentaron que en muchas ocasiones las autoridades los dejan libres y vuelven a delinquir, entre los comentarios destacan:

Porqué lo tienen que humillar y golpear? La salud mental está mal! Llamen a la policía y ya! Lo entregan. @sergiobarbosach

La gente actúa así porque está cansada. La justicia es un chiste y la capacidad operativa de la policía. @edgbeltrán