Liberan a ladrón que le robó, va a su casa y la amenaza en Coahuila

María de los Ángeles es una mujer que fue amenazada de muerte por parte de una persona que se metió a robar a su casa en Ramos Arizpe, Coahuila.

María sorprendió al presunto ladrón vendiendo los objetos robados en la calle, autoridades lo detuvieron, 48 horas después lo liberaron por falta de elementos. El agresor volvió a la casa de María de los Ángeles y le lanzó una bomba molotov que ella esquivó y realizó pintas en las paredes de su casa en las que la amenazaba de muerte. María se encuentra buscando la protección de las autoridades.

No quiere ser la siguiente.



Lo liberan

Pese a que María de los Ángeles reconoció al ladrón de su casa el Ministerio Público no logró integrar la carpeta de investigación para poder vincularlo a proceso y después de 48 horas salió en libertad.

“No saben que decirme, me evaden, ahora sí que me dan explicaciones que no puedo entender, porque no se me está haciendo justicia, ahorita no sé si ya tiene la orden de aprehensión, apenas saliendo de aquí del empoderamiento de las mujer, voy a ir a pedirles una explicación a ver cómo vamos con esto”, comentó con angustia María de los Ángeles.

Regresa a amenazarla

Tras su liberación el sujeto acudió de nueva cuenta a su casa para amenazarla de muerte mediante grafitis, que además la autoridad le pidió borrarlos, debido a que ellos comentaron se está creando una gran psicosis en la ciudad por su caso.

María denuncia que ya van dos amenazas de muerte en menos de una semana, sin embargo, él se encuentra libre y María se encuentra buscando la protección de las autoridades.

“Vivo con mucho miedo, muchísimo miedo, no se pueden imaginar, no he podido retomar mis actividades como normalmente lo hacía, siento que no voy a estar tranquila hasta que no detengan a esta persona”, finaliza María de los Ángeles con el temor reflejado en sus ojos.