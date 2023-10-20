Ladrón se hace pasar por maniquí para robar una joyería

La creatividad de algunos delincuentes muchas veces supera las expectativas. Como en esta ocasión que un ladrón se hizo pasar por un maniquí para poder asaltar la joyería de una plaza en Varsovia, Polonia.

El hombre se paró cerca del escaparate de la tienda al lado de maniquíes reales, se quedó inmovil por unos segundos para poder cometer el robo sin que nadie notara su engaño, lo que evidentemente no consiguió.

El ladrón estiró la mano con la bolsa de los objetos robados y se quedó quieto para tratar de evadir a la cámara de seguridad, pero su ingenioso plan no resultó como pensaba.

Las autoridades relataron que esta no era la primera vez que el sujeto cometía una de sus fechorías. En una ocasión, después de cerrar el centro comercial, comió en un restaurante “hasta saciarse”.

Otro día, en la misma plaza, se cambió la ropa que llevaba por una nueva, en una tienda a la que ingresó deslizándose dentro del local bajo una cortina de acero.

Po zamknięciu galerii handlowej mężczyzna okradł „wyspę” z biżuterią. Innego dnia również po zamknięciu centrum handlowego najadł się do syta w jednym z barów a potem wymienił swoje ubrania na nowe wślizgując się do sklepu pod stalową kurtyną. pic.twitter.com/nDCMduMpa7 — Policja Warszawa (@Policja_KSP) October 18, 2023

“Después de cerrar el centro comercial, el hombre robó la "isla" de joyerías. Otro día, después del cierre del centro comercial, comió hasta saciarse en uno de los bares y luego se cambió la ropa por otra nueva, deslizándose dentro de la tienda bajo una cortina de acero”.

Hombre que se hizo pasar por maniquí es detenido

El sujeto fue descubierto por la policía y lo arrestaron afuera de la joyería. En un video se ve el momento en que lo sacaron de la plaza comercial para llevarlo a una patrulla y presentarlo ante las autoridades correspondientes.

“La policía acusó a un hombre sospechoso de robo y hurto. Un joven de 22 años con un bolso en la mano se quedó inmóvil, haciéndose pasar por un maniquí frente a un escaparate. De esta forma quiso evitar quedar expuesto ante las cámaras”, compartió la policía de Polonia a través de un mensaje en X.