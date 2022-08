VIDEO: “Joki, tú puedes": Mujer se lanza a laguna y rescata a perrito

Alejandra García Lara se lanzó a la laguna de la Alameda en Toluca, Estado de México; dos hermanitos gritaban desesperados pidiéndole a su mascota llamada “Joki” que regresara a la orilla, parecía imposible, hasta que la mujer nadó hasta el perrito amarrada con una cuerda para su rescate.

La joven relató qué la impulsó a nadar en la laguna y rescatar a la mascota: “La angustia de ver al perrito porque lo vimos hundirse como tres veces y dije yo creo que lleva ya como 20 minutos, no creo que aguante más, entonces dije ni modo”.

Mientras tanto, los niños gritaban a su mascota para animarlo a que saliera: “ven, Joki, Joki... Joki tú puedes...” pero el perrito por más que intentaba no lograba salir.

Mujer se lanza a laguna de Toluca para rescatar a un perrito

Recuerda las advertencias que le hicieron los trabajadores del lugar para que pensara bien lanzarse o no: “Igual me dijeron los trabajadores esta agua está súper sucia pues aguas negras y así y dije bueno no pasa nada me tomo unos medicamentos después ya no pasa nada y ya me metí".

Dijo sentir mucho alivio “porque vi la cara del perrito estaba muy preocupado estaba con ojos de desesperación se ve que ya había tragado mucha agua y estaba llorando, entonces yo lo agarre muy, muy fuerte imaginándome que era alguno de mis perritos y que bueno todas las vidas valen lo mismo y pues ya fue mucha emoción”.

Rescate exitoso

Alejandra y “Joki” fueron arrastrados hasta la orilla con el lazo y ambos fueron puestos a salvo.





Los hermanitos agradecieron la valentía de Alejandra, mientras reconfortaban al perrito.

“Estaban muy aliviados muy contentos, no paraban de darme las gracias y pues era algo que uno como que siente que tiene que hacer no si tienes la posibilidad de ayudar a alguien”, recuerda la valiente joven.

Alejandra aseguró que fue el cariño por sus mascotas la que la llevó a realizar este rescate, por ciertos sus compañeros perrunos mostraron su nerviosismo al ver a su humana dentro de la laguna.