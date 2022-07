Piden rescate por mascota robada y lo abandonan en un basurero

Alex es un perro de la raza Pomerania, el pasado mes de diciembre fue arrebatado de los brazos de su dueño en la avenida Jinetes en Atizapan, Estado de México.

"Alex" es un Pomerania que fue robado de los brazos de su dueño con violencia. Los secuestradores pidieron dinero a cambio de regresarlo y cuando el propietario aceptó, fue abandonado en un basurero. En México, el secuestro de mascotas ha incrementado 125%.



A punta de pistola le fue arrebatada su pequeña mascota

“era un perrito Pomerania blanco muy bonito y al bajarme del coche que iba a la tintorería a punta de pistola me quitaron a Alex y se lo llevaron en una moto, por ahí me quise resistir y me dieron un cachazo.” declara la víctima

Tras el hecho y antes de que les solicitaran dinero a cambio de recuperar a su perrito, Luis trató de localizar a su mascota.

“Entonces empezamos hacer una serie de publicaciones en Faceboock en redes sociales en varias páginas de perritos perdidos, pusimos carteles en la calle y finalmente unas personas nos contactaron” relata Luis.

Los extorsionadores enviaron dos niños a recoger el dinero

Días después recibieron una llamada y le exigieron realizar un pago de 8000 pesos para recuperar a su mascota.

Los presuntos extorsionadores del perrito, enviaron a dos niños a la iglesia de Arboledas a recoger el dinero y a entregar a Alex. Pero cuando lo entregaron estaba desnutrido y enfermo.

Por fortuna pudo volver con sus dueños.

El “secuestro” de mascotas no está tipificado en los códigos pénales

El “secuestro” de mascotas no está tipificado en los códigos penales del Estado de México y de la Ciudad de México.





Víctor Sandoval, abogado señala que como tal no se trata de un secuestro

“El secuestro como tal no se da, porque el secuestro está encaminado hacia las personas, pero cuando una persona que te roba este objeto, que en este caso sería el perro y te pide un rescate entonces ahí estaríamos hablando de una extorsión. Los perros los tiene catalogados como cosas muebles” señala el defensor.

Organizaciones civiles dedicadas a la protección animal reportan que durante la segunda década siglo XXI el robo y “secuestro” de animales se incrementó en un 125 por ciento en México.

De acuerdo a la Fiscalía de Justicia del Estado de México el robo de razas pequeñas finas se dispara en los meses de diciembre y febrero, ya que son vendidos para regalo de Navidad y San Valentín.

Labrador y Husky, entre las razas más robadas

Entre las razas más robadas están los labrador, husky y bulldog inglés.

Por lo pronto en el congreso de la Ciudad de México ya existe una iniciativa para castigar el robo y “secuestro” de animales de compañía, que busca castigar a quien cometa esos ilícitos.

Por su parte la reforma el artículo 226 del código penal de la Ciudad De México propone una pena de hasta 10 años de prisión a quien se apodere de un animal con el propósito de obtener un lucro por concepto de devolución, o causar daño a su propietario.

De esta manera se pretende parar el ascenso de este delito que en ocasiones deja un vació en los hogares.