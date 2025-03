El peligro de las denuncias falsas: una amenaza a la credibilidad de las víctimas reales

En las últimas semanas, casos virales en redes sociales han puesto en evidencia un fenómeno preocupante: mujeres que acusan falsamente a hombres de acoso o abuso.

Estas situaciones no solo afectan la integridad de los acusados, sino que también desvirtúan la lucha por los derechos de las mujeres y la credibilidad de las víctimas reales. Ante esto, en el Congreso de la Ciudad de México se prepara una reforma al Código Penal para castigar con severidad este tipo de acciones.

La experiencia de Miguel: Un caso que preocupa

Miguel, conductor de una aplicación de transporte, relata cómo su vida cambió tras un incidente con una pasajera. Durante un viaje, la mujer le propuso ir a un lugar privado, pero al negarse y pedirle que bajara del vehículo, su actitud cambió radicalmente.

“Me dijo: ‘Donde se te ocurra bajarme, no tienes idea del problema en el que estás metido. Soy capaz de hacerte viral en redes sociales’", cuenta Miguel. Aunque la amenaza no se concretó, el miedo de ser acusado falsamente lo ha perseguido desde entonces.

Casos como el de Miguel no son aislados y han generado alarma. Especialistas alertan que estas conductas no solo perjudican a los hombres acusados, sino que también erosionan la credibilidad de las víctimas reales de violencia de género. “Cuando en realidad existe una víctima, se le cuestiona si es verdad o no. Esto provoca que se ponga en tela de juicio la palabra de quienes denuncian”, explica un analista.

La reforma: Castigos severos para denuncias falsas

Para evitar que estas situaciones ocurran, se busca tipificar como agravante el delito de extorsión mediante el uso indebido de denuncias de violencia de género. La propuesta contempla penas de 10 a 15 años de prisión y multas de hasta casi 340 mil pesos.

“Lo que se pretende es evitar que se manipule este mecanismo para obtener beneficios o ejercer presión coercitiva”, señala un legislador.

La iniciativa está en análisis y, de aprobarse, podría marcar un precedente importante. Sin embargo, mientras tanto, hombres como Miguel viven con la incertidumbre de ser víctimas de acusaciones falsas.

“En cualquier momento me puede hacer daño. No hay una ley que me defienda”, afirma.