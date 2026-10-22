VIDEO: ¡A 195 metros de altura! Las montañas rusas más extremas del mundo

Las montañas rusas más extremas del mundo ofrecen experiencias de adrenalina sin igual. El Steel Dragon 2000 en Japón alcanza los 153 km/h con un recorrido de 2.5 kilómetros, uno de los más extensos del planeta.

En Europa, la Red Force en Ferrari Land, España, llega a los 183 km/h, mientras que el Top Thrill 2 de Ohio desafía a sus pasajeros alcanzando los 193 km/h mediante un sistema de triple lanzamiento magnético.

Sin embargo, el récord absoluto lo ostenta el Falcon’s Flight en Arabia Saudita: la montaña rusa más alta (195 metros), más rápida (250 km/h) y más larga (4.3 kilómetros) del mundo.

