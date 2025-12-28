Las Musas: el rincón de natruraleza relajante preferido por los turistas en Guanajuato

Las Musas está ubicado en el municipio de Manuel Doblado, Guanajuato, y emerge como un verdadero oasis en un estado rebosante de cultura y tradición. Los turistas eligen este destino gracias a que el sonido de la naturaleza es relajante. Este lugar invita a conectar con la naturaleza y atrae a turistas nacionales y extranjeros que buscan escapar del bullicio citadino.

La gente viene a Las Musas precisamente para desconectarse del ajetreo diario. Los fresnos, sauces y ahuehuetes forman parte de las 218 especies de flora del sitio. Estos árboles te invitan a adentrarte y olvidar el ruido de la ciudad. El bosque de galerías se distribuye a lo largo de la rivera del Río Colorado, lo que crea un entorno perfecto para recargar energías.

Biodiversidad impresionante en Las Musas de Guanajuato

Esta área natural protegida cuenta con 148 especies diferentes de fauna, entre ellas 14 reptiles, 102 aves y 26 mamíferos.

El Río Colorado bordea el bosque y añade un toque sereno.Los turistas recorren senderos sombreados, observan la diversidad de plantas y se sumergen en la paz que ofrece este rincón guanajuatense. La combinación de elementos naturales hace de Las Musas un destino imprescindible para amantes de la ecoturismo en México .

Testimonios de turistas: relajación total en este paraíso guanajuatense

Los visitantes elogian la calma y limpieza del lugar. Maricela Rocha, turista de León , comparte: “Me gustó, es un lugar muy tranquilo para relajarte”. Ramón Robledo, también de León, añade que ya había visitado el lugar anteriormente y le agrada, debido a la limpieza.

Concepción Saldaña, turista de Phoenix, lo describe como “maravilloso. Es un área de descanso precioso”. Estos testimonios resaltan cómo Las Musas ofrece un escape ideal. La gente regresa por su ambiente limpio, comida apetecible y la oportunidad de descansar en un bosque rodeado de naturaleza pura.

Las Musas no solo refresca el cuerpo con su sombra y agua, sino que nutre el espíritu con su biodiversidad y serenidad. Turistas de todas latitudes lo eligen para conectar con el entorno natural de Guanajuato.

