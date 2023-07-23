Latina gana una beca por diseñar un vestido con cinta adhesiva

Karla Torres, una joven latina que radica en Estados Unidos, ganó el concurso de confección “Stuck At Prom”, por lo que se llevó una beca de 10 mil dólares, gracias a su increíble diseño de un vestido con cinta adhesiva.

La joven estudiante utilizó 14 rollos de cinta adhesiva para crear un vestido de fiesta inspirado en el arte francés del siglo XVIII, en colores rosas con blanco y detalles dorados, además de estampados florales, cintas y volantes.

Torres explicó que se inspiró en la era rococó debido a su propio interés por la moda de esa época, “me fascina la ropa y cómo ha evolucionado a lo largo de la historia, aunque estemos en pleno siglo XXI, no impide que nos vistamos de cualquier época. Quería mostrar un vestido que reflejara una era glamurosa de la moda”, indicó.

|Stuck at Prom Scholarship Contest

La chica latina relató que se inscribió al concurso una semana antes de que finalizara, por lo que tuvo muy poco tiempo para realizar su diseño, así que trabajó duramente para terminar a tiempo, en total invirtió 120 horas en su vestido de cinta adhesiva.

Otros diseños de trajes y vestidos hechos con cinta adhesiva

Aunque la chica latina fue quien se llevó el primer lugar, los otros finalistas también se llevaron una beca de 5 mil pesos con diseños muy creativos hechos a base de cinta adhesiva.

El segundo lugar fue para un joven de origen salvadoreño que hizo un traje negro con dorado inspirado en los dioses mayas. Para su creación necesitó 11 rollos de cinta adhesiva y 57 horas.

|Stuck at Prom Scholarship Contest

El tercer lugar también fue un vestido con cinta adhesiva inspirado en la música, lleva colores blanco y negro, con cinta espejo que le daba un toque de brillos.El diseño incluyó algunos instrumentos musicales como el piano, violín, pandereta y guitarra eléctrica. En la falda había notas que son el compás de una canción real. En su diseño utilizó 14 rollos y 66 horas de su tiempo.