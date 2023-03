Layda Sansores: ¿La corrupta de Morena?

Layda Sansores ha robado reflectores con el ya gastado: “Martes del Jaguar” y un sinfín de revelaciones - las cuales resultan inútiles ante la ausencia de castigo a los implicados- debido a que el máximo fin es llenar el tiempo de su verbena multimedia… y simular que trabaja.

Pero quien ahora le da el reflector, no son Morena los protagonistas de sus horas de llamadas grabadas y no, tampoco la oposición, sino una compañera de lucha, me refiero a la diputada local por Marcela Fuentes Castillo.

¿Layda Sansores en el Congreso de la CDMX?

Quien bajo una gallardía temeraria se plantó en el Congreso para exigir que la actual alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, sea investigada, debido a que la auditoría superior detectó irregularidades en mayo del 2021 al interior de la administración.

La tremenda joya apareció cuando se revisaron las fechas, y para ese momento Layda Sansores era alcaldesa de esa demarcación. Lo que desencadenó criterios, insultos, y tres legisladoras peleando por el micrófono… porque el tema es claro, quiso poner un cuatro, sin darse cuenta que se lo ponía a sí misma.

Marcela Fuentes VS Layda Sansores

Y esto me recordó tanto a Rigoletto, la ópera de Verdi. ¿Cómo por? Bueno, no me voy a explayar, pero Rigoletto era un bufón y el hombre más cercano al Duque de Mantua, ¿Su tarea? Hacer graciosadas y atreverse a decir lo que su amo no podía decir, ser soez, ridículo y burlón.

Rigoletto me resulta cercano a Marcela Fuentes Castillo, que en aras de agradar a su partido, a su “ideología” se dispuso a atacar sin razón, solo por ganar puntos contra la oposición, y fue un descuido el que reveló sus verdaderas intenciones, que no eran legítimas de justicia, sino legítimas para el reconocimiento partidista interno que esto le traía.

¿Layda Sansores cometió irregularidades en la Álvaro Obregón?

Pero ahora enfrenta la polémica en el Congreso -continuará- que alcanzó a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores...

Pero como Marcela Fuentes hay muchos más y no solo en la política, sino en todo lugar donde existe alguien ostentando poder, y allí se encontrarán más Rigolettos, bufones que por estar cerca del poder serán capaz de cualquier cosa, solo para “ganarse” el favor de su amo… Aunque el final de la Ópera de Verdi nos enseñe la realidad imperante sobre cualquier ilusa ambición.