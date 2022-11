PRI apoyara desafuero o juicio político contra Layda Sansores

La bancada del PRI en la Cámara de Diputados se dijo dispuesta a dar sus votos para apoyar al senador de Morena, Ricardo Monreal , si se presenta algún juicio de desafuero o político en contra de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores .

Rubén Moreira, coordinador de los diputados federales del PRI, afirmó que la actuación de la gobernadora emanada de Morena viola la ley y hoy trae un enfrentamiento, y mañana quién sabe quién será.

Se cobijó al narco en Campeche, asegura Moreira.

“El senador Monreal es un político avezado y él sabrá cuál camino tomar, y cuando llegué acá, seguramente va a encontrar en nosotros una buena acogida lo que él disponga, primero. Segundo, este caso de la gobernadora de Campeche, que es totalmente violando la ley, fabricando texto y fabricando cosas, es uno de los ejemplos que luego suceden en esta nación de personas que, en lugar de gobernar, pues distraen la atención”, acusó Moreira Valdez

Sostuvo que con la llegada de Layda a Campeche se dejó de gobernar y se cobijó al narco.

“Ella importó a Campeche funcionarios de aquí de la Ciudad de México, y déjeme le digo algo, llegaron estos funcionarios de la Ciudad de México y empezó allá el baile del narcotráfico. Hay un fenómeno físico, único en el mundo, se detuvo el tiempo, no hay obra, no hay limpieza, no hay trabajo, no hay nada, se detuvo el tiempo desde que llegó la señora”.