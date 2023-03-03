Congreso CDMX: Diputadas de PAN y Morena se arrebatan micrófono en sesión

Durante la sesión ordinaria de este jueves en el Congreso CDMX, las diferencias entre diputadas del PAN y Morena llegaron al extremo de arrebatarse el micrófono de la Mesa Directiva.

Todo comenzó cuando diputados locales de Morena presentaron un exhorto en contra de Lía Limón, por presuntas irregularidades en un contrato de obra pública. El punto de acuerdo fue presentado por la legisladora Marcela Fuentes Castillo y buscaba solicitar la presencia de la alcaldesa de Álvaro Obregón, para informar sobre la construcción de la obra.

El contrato al que hizo referencia la diputada Fuentes Castillo es por la rehabilitación del edificio de Protección Civil en la alcaldía Álvaro Obregón y las supuestas irregularidades que se mencionan, son:



Adjudicación directa sin cumplir requisitos

Iniciar sin declaración de cumplimiento ambiental

No aplicar retenciones por retrasos

Sin embargo, el contrato se realizó en mayo de 2021, cuando gobernaba abanderada de Morena, y ahora gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

¿Por qué legisladoras del PAN y Morena se arrebatan el micrófono?

La disputa entre las legisladoras del PAN y Morena comenzó cuando las diputadas del partido blanquiazul explicaron con pancartas el error al señalar a la alcaldesa Lía Limón, por lo que comenzaron los dimes y diretes.

Se calientan los ánimos en el @Congreso_CdMex.



Mientras legisladores discutían por presuntos actos de corrupción en la gestión de la exalcaldesa @LaydaSansores, diputadas de #PAN y #Morena se pelearon hasta por el micrófono.



Ambas partes se acusaron de actitudes #porriles. pic.twitter.com/4DhZhALfsp — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 2, 2023

Los ánimos se calentaron tanto que el presidente de la Mesa Directiva, Fausto Manuel Zamorano, tuvo que decretar un receso de 5 minutos en la sesión ordinaria del Congreso de CDMX de hoy jueves 2 de febrero.

El receso se decretó debido a que las diputadas de Morena y el PAN hasta se arrebataron el micrófono de la Mesa Directiva para así ganar la palabra. Al final de la sesión, ambos lados se acusaron de generar violencia de género en el Congreso capitalino, así como de fomentar actitudes porriles.

Los comentarios por la pelea de las diputadas no se hicieron esperar en redes sociales, quienes señalaron las actitudes por parte de las legisladoras, criticando incluso la acción de arrebatarse el micrófono en plena sesión.