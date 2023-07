¿Qué y cuándo empieza la Leagues Cup 2023? El nuevo torneo entre México y Estados Unidos

Este viernes 21 de julio, la historia del futbol en Norteamérica vivirá el inicio de un nuevo capítulo, pues comienza una nueva edición de la Leagues Cup 2023 y será la primera que cuente con todos los equipos de la MLS con los de la Liga MX, en un torneo que tendrá un mes de duración y que será transmitido por TV Azteca.

A través de la pantalla de Azteca Deportes, algunos de los partidos de la Leagues Cup se podrán ver en vivo y con la narración estelar del equipo comandado por Christian Martinoli y Luis García, por lo que a continuación te dejamos todos los detalles para que no te pierdas nada del nuevo torneo entre México y Estados Unidos.

¿Qué equipos disputan la Leagues Cup 2023?

La edición 2023 de la Leagues Cup será la primera que cuente con los 18 equipos de la Liga MX y los 29 de la MLS, por lo que será el primer torneo oficial que congregue a las dos ligas norteamericanas, entre los que destacan el Club América, Inter de Miami, Chivas, Los Ángeles FC, Cruz Azul, Galaxy y muchos más.

¿Qué partidos transmitirá TV Azteca de la Leagues Cup en México?

Para fortuna de todos los aficionados en México, la Leagues Cup 2023 la podrás ver a través de la pantalla de Azteca Deportes, pues TV Azteca transmitirá algunos partidos de la fase de grupos, entre los que destaca el debut de Lionel Messi con el Inter de Miami vs. Cruz Azul. Además de dos juegos de 16avos de Final, dos más de Octavos de Final, otros dos partidos de Cuartos de Final y, por supuesto, las dos Semifinales y gran Final del certamen.

De entrada, TV Azteca transmitirá el Austin vs. Mazatlán y León vs. Vancovuer Whitecaps el viernes 21 de julio; mientras que el sábado 22 será Montreal vs. Pumas y Orlando City vs. Santos Laguna.

¿Cuándo termina la Leagues Cup 2023?

La Leagues Cup es un torneo con formato “de Mundial”, pues será un mes en el que se reúnan todos los equipos en Estados Unidos, divididos en 15 grupos. Los ganadores avanzarán a los dieciseisavos de final y a partir de ahí serán eliminatorias a un solo partido.

El torneo concluye el próximo 19 de agosto, día en el que concluye el torneo. Posteriormente regresarán las dos ligas a sus calendarios habituales para las ligas locales.