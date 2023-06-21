PRD pide a gobierno hacer NOM para proteger a los animales de compañía

Legisladores del PRD presentaron una iniciativa para proteger a los animales de compañía ante las altas temperaturas que se están registrando en el país. Acompañado de representantes del refugio Xollin, el senador Miguel Ángel Mancera expuso que el Gobierno Federal tiene facultades para establecer normas oficiales (NOM) en materia de protección y bienestar animal ya que los animales de compañía también sufren los estragos de la ola de calor.

"Quién esté en posibilidad de acercar agua. A veces conocemos algún animal que está en la calle y que pasa cerca de su casa de su edificio y que en esta temporada, lo platicábamos hace rato con los compañeros del refugio, verdaderamente están buscando dónde tomar agua; si se les puede acercar agua, así como esta iniciativa que tuvo hace poco Elektra que hay que reconocer que es interesante, en donde se permitió entrar a sus tiendas y que pudieran estar a la sombra, si nosotros podemos darles algo de apoyo a los animales de compañía, si podemos darles algo de refugio pues es muy importante porque a las que están siendo expuestas en estos momentos son altas", Instó Mancera Espinosa.

¿Cuáles son los síntomas del golpe de calor en los animales?

Explicaron que los síntomas para identificar el golpe de calor en los animales es jadeo constante, que estén alterados, encías rojas, lengua morada, temblores, vómito o incluso diarrea.

Llamaron a la población a estar muy al pendiente de los animalitos y que en esta temporada de calor resguardarlos del sol; tomar agua fresca; mantenerlos en lugares techados y continuamente hidratados,; que coman bien y evitar sobre todo dejarlos en el sol por mucho tiempo; evitar salir a pasear en un horario de 12 el día a 5 de la tarde; así como evitar dejarlos en el coche.

"Desde el PRD tanto en diputados como senadores vamos a seguir insistiendo en que se regule con mayor precisión el bienestar de los animales", concluyó el perredista.