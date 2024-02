Javier Milei prohíbe usar lenguaje inclusivo en el gobierno de Argentina

La administración de Javier Milei prohibió el uso del lenguaje inclusivo en los documentos oficiales generados por el gobierno de Argentina, de acuerdo con lo indicado por Manuel Adorni, vocero de la Casa Rosada.

El funcionario agregó que estro representa una restricción en el uso de la letra e, arroba, la letra x o la adición de sustantivos en femenino.

“Por supuesto, ustedes ya conocen todos los detalles. No se va a poder usar la letra ‘e’, la arroba, la ‘x’ y evitar la innecesaria utilización del femenino en todos los documentos de la administración pública”, afirmó Adorni.

¿Por qué prohibieron el lenguaje inclusivo en Argentina?

El vocero del presidente Javier Milei argumentó que el empleo del lenguaje inclusivo realmente no contempla a todas las personas y refirió que el lenguaje que contempla a todos “es la lengua castellana, es el español”.

Cabe recordar que el 23 de febrero pasado, el Ministerio de Defensa del país sudamericano emitió una resolución para prohibir el uso de lenguaje inclusivo en sus documentos y comunicaciones oficiales.

En sus argumentos, expone que la ONU recuerda que no hay que confundir el género gramatical usado a las palabras con “el género como constructo sociocultural (roles, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad determinada en una época determinada considera apropiados para los seres humanos de cada sexo) y el sexo biológico (rasgo biológico propio de los seres vivos)”.

¿Qué es el lenguaje inclusivo?

El lenguaje inclusivo es una forma de expresión, ya sea oral o escrita, sin discriminar a un sexo, género social o identidad de género sin perpetuar estereotipos, destaca la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Algunas de las formas para usar el lenguaje inclusivo consisten en visibilizar ambos géneros, al escribir “hombres y mujeres” o “todas y todos”, por ejemplo.

Santiago Muñoz, director de la Real Academia Española (RAE), afirmó en 2019 que el lenguaje inclusivo no puede ser impuesto por decreto y la academia no está cerrada a este tipo de expresiones, siempre y cuando mantengan la economía del idioma.

“La academia no está cerrada a esas aperturas cuando sean razonables, que no lesionen el idioma y que mantengan su belleza y, sobre todo su economía, que no tengamos que decir muchas cosas para decir un solo concepto, para explicar una sola idea”, declaró en esa ocasión.