Leslie Jordan murió en un fatal accidente automovilístico en Hollywood

El mundo de la comedia en Estados Unidos está de luto, pues este lunes 24 de octubre se confirmó la muerte del actor y comediante estadounidense, Leslie Jordan, quien falleció a bordo de su automóvil tras un accidente automovilístico cerca del famoso barrio de Hollywood en Los Ángeles, California.

Quien fuera un destacado protagonista en series como Will and Grace y American Horror Story, no pudo sobrevivir al impacto que tuvo su auto durante las primeras horas del lunes, pues el choque sucedió alrededor de las 9:30 de la mañana entre las calles de Cahuenga y Romaine, a escasos metros del famoso Paseo de la Fama de Hollywood , de acuerdo con medios locales.

HARRISON MCCLARY/REUTERS Leslie Jordan murió a los 67 años en Los Ángeles, California tras un choque automovilístico

Leslie Jordan falleció a los 67 años y generó impacto en redes sociales, en especial por la reciente segunda ola de fama que consiguió a través de videos cortos en redes sociales, donde se volvió muy popular desde que comenzó la pandemia por Covid-19 y que provocó nuevos seguidores.

“Hoy, el mundo es un lugar más oscuro sin el amor y la luz de Leslie Jordan. No sólo tenía un mega talento y fue un placer trabajar con él, también ofreció un santuario emocional al país durante uno de sus momentos más difíciles”, señaló su representante David Shaul.

El actor habría sufrido un problema médico mientras manejaba su auto rumbo a los estudios de Warner Bros, donde grababa una serie titulada Call Me Kat, lo qu presuntamente le provocó una périda de control del vehículo y su eventual choque, sitio en el que fue declarado muerto.

Leslie Jordan es recordado por ser un referente en el mundo del espectáculo, pues en la televisión y teatro fue un pionero reconocido de la comunidad LGBT+ y se ganó el reconocimiento en una época complicada para su orientación, por lo que se convirtió en un ícono vigente hasta la actualidad.

Entre sus otras apariciones en televisión, destaca su aparición reciente como juez en el programa de RuPaul Drag’s Race, además de actuar en la década de los 90 en The Fall Guy y Ski Patrol, por lo que fue un constante invitado en ceremonias de premiación como los Oscars.