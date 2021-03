“Aquí me voy a morir"; madre de joven asesinado trepa rejas de la Segob

Silvia Castillo, madre de Alan Francisco Ibarra Castillo, se manifiesta, de nueva cuenta, afuera de la Secretaría de Gobernación (Segob) para exigir la atención de las autoridades y se haga justicia en el caso de su hijo, tras iniciar un ayuno, esta mañana intentó trepar por las rejas de la dependencia.

Esta vez se dijo dispuesta a todo, incluso a perder la vida, esperando la atención de las autoridades; se niega a comer a pesar de padecer diabetes, no quiere recibir la atención médica correspondiente y hoy dijo que intentó trepar las rejas de la Secretaría de Gobernación pues se quería suicidar.

Anoche también amenazó con prenderse fuego si no la atienden.

La mujer se presentó en inmediaciones de la Secretaría de Gobernación para exigir atención de las autoridades federales y que se le haga justicia a su hijo asesinado en el 2019 en el estado de San Luis Potosí.

La señora Silvia Castillo Hernández comienza a trepar las rejas de la Secretaría de Gobernación @SEGOB_mx e informa que quería suicidarse.



Con información de #LaOctava. pic.twitter.com/jEiUt8HX8s — Red Vial (@RedVialRC) March 10, 2021

Anoche, Silvia Castillo se declaró en ayunas junto a una pancarta en la que se lee: “Justicia para Alan, lo quemaron vivo, prisión preventiva, procuraduría omisa y corrupta. No más violaciones hacia mis derechos a una justicia pronta... Silvia Castillo”.

La mujer ya ha recurrido a medidas radicales de protesta exponiendose desnuda para protestar y llamar la atención de las autoridades, pues quiere que se haga justicia para ella y su hijo.

“Me lo golpearon, me lo quemaron vivo, la autoridad dice que tenemos un acuerdo con San Luis Potosí y quieren dejar libre al asesino de mi hijo; me desnudó porque así me siento ante las autoridades no es que me guste hacerlo, es revictimizante”, comentó en una entrevista.

#Video 🎥 |



Silvia Castillo, originaria de San Luis Potosí, se manifiesta en @SEGOB_mx, para exigir justicia por su hijo, quien asegura fue calcinado en 2019 y no se le ha hecho justicia.

Personal de @CruzRoja_CDMX la atiende ya que es diabetica y se mantiene sin comer. #CdMx. pic.twitter.com/yqzt1VhGxH — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) March 10, 2021

Silvia es hipertensa y diabética, dice que no parará hasta que se haga justicia o muera en el intento de buscarla.

La mujer participó en la toma del edificio de la Comisión Nnacional de los Derechos Humanos (CNDH) en República de Cuba, y asegura que continuará exigiendo justicia por la muerte de su hijo, hasta que los responsables paguen por ello, ya que ningún dinero le devolverá a su hijo.

Por ahora continua al exterior de Segob, mientras personal de la Guardia Nacional resguarda la zona.

