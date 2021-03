Pensaba dejar el “muro”, pero lo destruyeron: dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que le gustó mucho la forma en que las mujeres transformaron “el muro” que rodeaba el Palacio Nacional, por lo que había dado la instrucción de dejarlo unos días más como forma de respeto a los nombres de las víctimas que fueron escritos en las vallas; sin embargo, fue destruido durante las manifestaciones.

“Me gustó mucho, es una forma de expresarse, es una protesta”, dijo el mandatario al ser cuestionado sobre lo qué sintió al ver que las mujeres transformaron la significación de las vallas, escribiendo miles de nombres de las víctimas de la violencia y colocando flores y veladoras.

“El lunes en la mañana aquí planteamos de que era muy bueno lo que había sucedido como respuesta a la valla. Aunque algunos sintieron que era ofensivo: ‘muro de Berlín’, ‘la Muralla China’, ‘nunca en la historia de México se había llegado a eso’, pero como nuestros adversarios además de la hipocresía padecen de amnesia... se les olvidó que cuando impusieron a Calderón (Felipe) pusieron vallas en el Congreso”, dijo.

El mandatario dijo que vio muy bien que hayan acudido a expresar sus sentimientos de víctimas.





“Ya había dado instrucciones de que se mantuviese el muro por respeto a los nombres que se habían escrito, a las víctimas y sus familiares pensando que iba a haber la manifestación y que no se iban a atrever, que iban a respetar eso”, señaló.

“Hay escalas, hay niveles en los grupos que protestan... esto ya no permitió mantener el muro, había quienes planteaban por qué no se van las vallas a rodear la Estela de Luz, eso en la mañana del 8 de marzo pero ya en la tarde empieza el fuego y ya no. Ya no se podía mantener eso”, puntualizó.

A pregunta expresa sobre como resarcir la interlución entre el movimiento feminista y el gobierno, López Obrador aseguró que “no hay cerrazón” y que siempre hay comunicación de los colectivos con autoridades de la Ciudad de México pero el informe que le dieron ayer es que no querían dialogar.

Reveló que tenía información que revelaba que incluso había grupos que pretendían quemar la puerta del Palacio Nacional y ocasionar desmanes, por lo que se tomó la decisión de amurallar el recinto.

Éstas son las fotos que hice de cada una de las vallas que pintaron frente a Palacio Nacional. Son 132 imágenes con nombres de mujeres víctimas de feminicidio.

Que todxs los lean.@antimonumenta #8M #8M2021 #vivasnosqueremos #niunamenos #collagefotografico pic.twitter.com/GzVMKyNwu4 — Anai Tirado (@anaitirado) March 8, 2021

