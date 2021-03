Vázquez Mota señala a Fox y Calderón por violencia de género

La excandidata presidencial por el Partido Acción Nacional en la campaña del año 2012, hoy senadora por el PAN, Josefina Vázquez Mota acusó a los expresidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa de haber ejercido violencia de género contra ella.

Durante un foro organizado por el PAN de Querétaro, con motivo del Día Internacional de la Mujer, la senadora reveló que sus compañeros de partido en el 2012 incurrieron en violencia de género en su contra cuando ella buscaba la presidencia de la República.

Refirió que ella consideró una agresión de Vicente Fox cuando una noche antes del debate presidencial en junio de ese año le hizo una llamada telefónica para expresarle una decisión respecto a las candidaturas.

“No habían pasado ni tres días que me había acompañado públicamente en Monterrey para decirme que me iba a acompañar y la noche antes del segundo debate presidencial. Quienes hemos vivido un debate presidencial sabemos que no era un momento fácil de la campaña y justamente la noche anterior, vi que entró un mail de su parte y me emocioné muchísimo porque yo estaba segura que me iba a dar ánimo, aliento y me iba a decir: ‘¡Órale Josefina, échate pa’ delante!’ y cosas así”, relató.

Sin embargo y para su sorpresa “lo que leí ahí es que había decidido apoyar a otro candidato (Enrique Peña Nieto) que no era yo… Me parece que eso es algo que se llama violencia de género y que muchas de nosotras jamás nos atreveríamos a hacer, pero con nosotras sí lo hacen”, agregó.

Durante la sesión de preguntas y respuesta así aludió a la decisión de Fox Quesada de respaldar al priista Enrique Peña Nieto en su ampaña.

Acompañada de la también senadora Guadalupe Murguía y de Margarita Zavala, Vázquez Mota señaló que el expresidente Felipe Calderón la violencia política de genero ocurrió durante el proceso interno del PAN para definir al candidato presidencial.

En este proceso interno, Calderón Hinojosa apoyaba la candidatura de Ernesto Cordero, exsecretario de Hacienda y posteriormente senador por el PAN.

“El día que gané la elección interna me llamó el presidente y me dijo: ‘¿cómo te fue?’. Le dije: ‘gané 25 estados’. A mí me pareció un largo silencio, a lo mejor no fue tan largo, y lo único que escuché del otro lado fue: ‘Déjame checar, dame unos minutos, porque yo tengo otros datos’".

La senadora panista agregó que así empezó la noche del 5 de febrero, fecha del incidente y dijo que lo comparto nueve años después “porque, es cierto, tenemos que estar conscientes de que es más difícil, pero es posible”.

Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, también contó anécdotas registradas cuando buscaba llegar a la Presidencia de la República. Entre ellas, que por su condición de mujer se le preguntaba si de verdad iba a enfrentar al crimen organizado.

