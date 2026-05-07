PAN lanza “Ley anti-Morenarcos” y apunta contra candidatos ligados al crimen organizado

El PAN arrancará en Jalisco la presentación de una iniciativa que busca cerrar el paso a perfiles presuntamente relacionados con el crimen organizado dentro de los procesos electorales. La propuesta, bautizada como “Ley anti-Morenarcos”, pretende imponer filtros más estrictos para quienes aspiren a cargos públicos y se da en medio de un ambiente político marcado por acusaciones cruzadas entre partidos rumbo a las próximas elecciones.

“Ley anti-Morenarcos”: PAN plantea antidoping, polígrafo y antecedentes limpios para candidatos

El dirigente estatal del PAN en Jalisco, Juan Pablo Colin, aseguró que Morena y sus aliados han permitido la llegada de perfiles cuestionados a distintos espacios de poder. Según dijo, el objetivo de la iniciativa es impedir que personas con antecedentes o posibles nexos criminales puedan convertirse en candidatos con facilidad.

El panista explicó que la propuesta contempla la aplicación de controles de confianza para quienes busquen competir por cargos públicos. Entre las medidas planteadas están exámenes antidoping, cartas de no antecedentes penales y pruebas de polígrafo como parte de los requisitos para obtener una candidatura.

Durante su posicionamiento, Colin lanzó señalamientos directos contra perfiles ligados a partidos aliados de Morena. Incluso mencionó el caso de un diputado local del PT en Jalisco, a quien acusó de haber participado hace años en el robo de camiones en carreteras antes de llegar al Congreso local. También criticó candidaturas recientes que, dijo, han estado bajo sospecha por presuntos vínculos con grupos criminales.

La diputada de Sinaloa, Paola Gárate, quien denunció antes que Estados Unidos a #RubénRocha y Enrique Inzunza de mantener acuerdos con el narco, confirmó que el gobierno federal ha evitado brindarle protección pese a múltiples solicitudes.



Con información de @IrvingPineda pic.twitter.com/SFiqMA6U8G — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 7, 2026

El Verde toma distancia en Jalisco, pero mantiene respaldo federal

En paralelo, el Partido Verde comenzó a marcar una ruta distinta en Jalisco. Aunque mantendrá su alianza con Morena en las elecciones federales, el partido adelantó que competirá en solitario en alcaldías y diputaciones locales dentro del estado.

El delegado del PVEM en Jalisco, José Antonio Sánchez Ramírez, confirmó que el respaldo al proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum continuará durante todo el sexenio a nivel nacional. Sin embargo, sostuvo que en Jalisco el partido considera que tiene condiciones para crecer por cuenta propia y apostar por candidatos propios en municipios y distritos locales.

El anuncio deja ver una reconfiguración política dentro del estado, donde los partidos comienzan a mover piezas rumbo a la siguiente disputa electoral. Mientras el PAN intenta posicionar el discurso de seguridad y combate a la infiltración criminal en la política, el Partido Verde busca fortalecer su estructura local sin romper completamente con Morena a nivel federal.