¿Cuánto gana Enrique Inzunza? El sueldo del senador que falta al Congreso tras señalamientos por narcotráfico

Mientras el nombre de Enrique Inzunza Cázarez resuena en las investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, y su silla permanece vacía en las sesiones del Congreso, el presupuesto público sigue cubriendo sus ingresos con puntualidad. El senador de Morena, quien recientemente justificó su inasistencia a la Comisión Permanente para evitar "espectáculos" de la oposición, mantiene intactos sus privilegios económicos y el fuero que lo protege de cualquier acción legal.

¿Cuánto gana Enrique Inzunza como senador en 2026?

De acuerdo con el Manual de Remuneraciones de las Senadoras y Senadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2026, estos son los montos oficiales que percibe el legislador sinaloense:



Concepto Monto Mensual Dieta Neta Mensual (Sueldo libre de impuestos) $132 mil 900 pesos Aguinaldo / Gratificación 40 días de dieta Prima Vacacional 15 días de sueldo base

Además de los 132 mil 900 pesos netos que recibe cada mes, Inzunza Cázarez cuenta con un paquete de prestaciones que lo blindan ante cualquier contingencia, financiadas totalmente por los impuestos de los ciudadanos:



Seguro de Vida Institucional: Una suma asegurada equivalente a 40 meses de dieta en caso de fallecimiento o incapacidad.

Una suma asegurada equivalente a en caso de fallecimiento o incapacidad. Ahorro Solidario: Por cada peso que el senador ahorre (hasta el 2% de su sueldo), el Senado deposita $3.25 adicionales .

Por cada peso que el senador ahorre (hasta el 2% de su sueldo), el Senado deposita . Apoyos Extraordinarios: Reembolsos anuales para lentes y otros gastos de previsión social.

Reembolsos anuales para lentes y otros gastos de previsión social. Seguridad Social: Cobertura total por parte del ISSSTE y aportaciones al SAR.

Esto nos cuesta a los mexicanos que Enrique Inzunza no asista a trabajar

El desglose de esta cifra revela el impacto real de su ausencia para el erario:



Costo diario: Cada día que el senador no asiste a sus funciones le cuesta a los ciudadanos 4 mil 430 pesos .

Cada día que el senador no asiste a sus funciones le cuesta a los ciudadanos . Costo por hora: Los mexicanos pagan 184 pesos con 50 centavos por cada hora de un representante que hoy se encuentra fuera de la vista pública.

Los mexicanos pagan por cada hora de un representante que hoy se encuentra fuera de la vista pública. Acumulado de la ausencia: En los 8 días transcurridos desde que dejó de ejercer sus funciones, el costo para el erario asciende a cerca de 35 mil 440 pesos.



El manual es claro al señalar que los apoyos para "gastos de viaje" y "actividades oficiales" no se consideran remuneración. Sin embargo, Inzunza ha utilizado su cuenta oficial para avisar que se queda en Sinaloa "a ras de suelo", evadiendo su responsabilidad en la capital del país.

¿De qué se le acusa a Enrique Inzunza?

Por un lado, informes de inteligencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos lo identifican como un eslabón clave en la estructura operativa de "Los Chapitos", la facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán. Se le señala de utilizar su influencia en el Poder Judicial y en la Secretaría de Gobierno para facilitar la logística y protección de este grupo criminal, convirtiéndose presuntamente en el enlace de confianza que permitía la simbiosis entre el poder estatal y el narcotráfico en la región de Badiraguato y Culiacán.

A esta red de narcopolítica se suma un expediente de violencia de género que la justicia local ha mantenido bajo llave. Inzunza enfrenta acusaciones de abuso y acoso sexual que datan de su periodo como presidente del Poder Judicial de Sinaloa, donde fue señalado por enviar material de índole sexual sin consentimiento y ejercer hostigamiento contra subordinadas. A pesar de la existencia de testimonios y denuncias formales que detallan amenazas para silenciar a las víctimas, el caso ha permanecido en la impunidad.