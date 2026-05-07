Raúl Rocha Cantú reaparece en Mónaco bajo la sombra del huachicol y el tráfico de armas

El controvertido empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, actual dueño de la organización Miss Universe, ha vuelto a ser el centro de atención tras meses de ausencia. La página especializada Misses México difundió una fotografía reciente que ubica al magnate en Mónaco, confirmando que continúa su vida de lujos en el extranjero mientras en México enfrenta graves señalamientos legales que lo vinculan con actividades delictivas de alto impacto.

Rocha Cantú, quien fue visto en París en diciembre pasado, parece desplazarse con libertad por Europa pese a las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), que indagan una presunta "doble vida" del empresario: una entre las pasarelas de belleza y otra en los negocios ilícitos.

Del Jet Set al Huachicol Fiscal

Las denuncias periodísticas y los expedientes en poder de las autoridades establecen una conexión alarmante entre el empresario y redes de tráfico de combustible. Se presume que Rocha Cantú habría utilizado una red de gasolineras para distribuir combustible ingresado ilegalmente al país, una modalidad conocida como huachicol fiscal.

Además del contrabando de hidrocarburos, el dueño de Miss Universo ha sido señalado por presuntos vínculos con el tráfico de armas. Estas acusaciones lo han colocado en la mira de la FGR, dependencia que, según versiones extraoficiales, llegó a considerar al empresario como un posible testigo protegido antes de que se complicara su situación jurídica.

¿Prófugo o amparado?

Ante la posibilidad de una orden de aprehensión, Raúl Rocha Cantú ha mantenido una postura de defensa mediática y legal. El empresario presume contar con un amparo que impide su captura y niega categóricamente que exista una orden de arresto vigente en su contra.

Sin embargo, su reaparición en puntos estratégicos del "Jet Set" internacional, como Mónaco, levanta cuestionamientos sobre su disposición para rendir cuentas ante la justicia mexicana. Mientras la organización Miss Universe sigue su curso bajo su propiedad, la sombra de la narcopolítica y el contrabando fiscal continúan acechando la figura de uno de los empresarios más polémicos actualmente.