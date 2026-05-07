Represión en Zócalo CDMX: Censuran lona frente a Palacio Nacional que señala a narcogobernantes

Lo que inició como una manifestación pacífica en las primeras horas de este jueves, terminó en un escenario de intimidación y violencia física. Integrantes del colectivo “Mexicanos, el Grito de paz” arribaron al Centro Histórico alrededor de las 8:20 de la mañana con el objetivo de desplegar una lona monumental que señalaba ; sin embargo, se encontraron con un aparato de Estado que, lejos de garantizar su derecho a la protesta, operó para silenciarlos.

La narrativa de un gobierno que afirma "escuchar al pueblo" se vio severamente cuestionada cuando el diálogo fue sustituido por la fuerza. La primera línea de contención fueron los elementos de la Policía Auxiliar del Gobierno de la Ciudad de México, quienes bajo el pretexto de permitirles grabaciones con drones, intentaron negociar el retiro de la lona. No obstante, la estrategia cambió rápidamente de la presión oficial a la agresión directa.

Del hostigamiento a la violencia física

Tras escasos 15 minutos de presencia ciudadana, el lugar fue invadido por individuos identificados por las víctimas como "golpeadores", quienes irrumpieron con una actitud agresiva para intimidar a los manifestantes. Estos grupos de choque se sentaron sobre la lona para impedir su despliegue y, tras una hora de tensión, pasaron a la ofensiva física.

Los testimonios denuncian que estos sujetos comenzaron a levantar por la fuerza a los integrantes del colectivo, propinando golpes e intentando arrebatarles sus teléfonos celulares para evitar que quedara registro de la represión. Resulta alarmante que, en un espacio resguardado por fuerzas de seguridad capitalinas, agresores actúen con total impunidad para desmantelar una protesta que era pacífica.

Una expresión que pone en evidencia al poder

Este incidente deja al descubierto una contradicción profunda en el discurso oficial. Es preocupante que las demandas ciudadanas, cuando señalan deudas pendientes del Estado o ponen en evidencia las carencias en seguridad, sean respondidas con tácticas de intimidación dignas de los periodos más autoritarios.

El despliegue de una lona monumental no representaba una amenaza a la seguridad, sino un recordatorio visual de una exigencia social. Que el Gobierno recurra a grupos de choque para evitar que un mensaje sea visto, no solo vulnera la libertad de expresión, sino que confirma que hay voces que el poder no está dispuesto a tolerar.