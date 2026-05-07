Senador Enrique Inzunza: el expediente negro que lo vincula con “Los Chapitos” en Sinaloa

Los cargos contra el senador Enrique Inzunza Cázarez son muy graves, entre ellos narcotráfico y, por lo tanto, narcoterrorismo y tráfico de armas. Pero no solo eso, la denuncia de Estados Unidos dice que el senador pactó con “Los Chapitos” para que el grupo criminal les garantizara el triunfo electoral en Sinaloa.

Un expediente negro: así operó Enrique Inzunza presuntamente con Los Chapitos

Para ello, Inzunza les pasó a los narcos los nombres y direcciones de los opositores para amenazarlos, secuestrarlos y violentarlos y que se retiraran de la carrera electoral y dejaran el camino libre para Morena.

La victoria de Rocha Moya permitió que Inzunza se convirtiera en secretario de gobierno y siguiera conspirando con “Los Chapitos”. En pago a sus servicios, el Cártel de Sinaloa tuvo el control de posiciones en el gobierno para garantizar el trasiego de drogas y armas.

Permitió el flujo de precursores químicos llegados de China para fabricar fentanilo y otras drogas sintéticas. Dio carta blanca a los delitos de estos criminales y el Departamento de Justicia señala que recibió a cambio sobornos multimillonarios.

Además, cuando era necesario, usaba a esta facción criminal como brazo armado y elemento para seguir golpeando a políticos de oposición, algo que ya denunciaba Héctor Melesio Cuén, opositor sinaloense, quien fue asesinado en 2024.

¿Asesinatos sobre su espalda? La lista de acusaciones no termina

Inzuza está acusado de ser corresponsable de los más de 4 mil asesinatos registrados en Sinaloa durante el mandato de Rocha Moya. También de los 300 mil muertos por la crisis del fentanilo en Estados Unidos.

Pero además de los cargos de narcotráfico y corrupción, se le acusa de nepotismo. Durante su paso por el gobierno de Sinaloa y el Senado, creó una red de nepotismo conocida como “el clan Inzunza”.

Su red está principalmente en el poder judicial de Sinaloa. Ahí están su esposa, tres hermanos, una prima y tres sobrinos. Un gran valor que al parecer se hereda de Morena.

Nepotismo en Sinaloa: el "clan Inzunza".

De forma escandalosa, la magistrada Aida Inzunza Cázares, hermana del senador, fue quien validó el triunfo electoral de Rocha Moya, a pesar de las denuncias de violencia política y de superar los gastos de campaña legales vía el huachicol fiscal.

En medio de los efectos del misilazo de Trump, no pasó desapercibido que Inzunza además tiene a su hija trabajando en el Senado. Pero el coordinador de Morena dice que no es para tanto.

“En el tema de la hija del senador Inzuza, que colabora en el pool de asesores del grupo parlamentario, no depende directamente de él, es directamente del grupo parlamentario en la asistencia técnica” narro Ignacio Mier, coordinador Senadores Morena.

