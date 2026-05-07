¿Discurso electorero? Monreal minimiza amenaza de Trump contra narcos en México y lista negra de políticos

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, restó importancia a las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una posible ofensiva contra los cárteles mexicanos y calificó esos mensajes como parte de una estrategia electoral rumbo a los comicios estadounidenses de noviembre.

A su salida de una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, el legislador aseguró que en México “no hay temor” entre la clase política ante las advertencias provenientes de Washington ni ante la posibilidad de que funcionarios mexicanos aparezcan en listas negras o bajo investigación de autoridades estadounidenses.

“Que hagan lo que crean conveniente”, declaró Monreal al ser cuestionado sobre posibles acciones del gobierno norteamericano. Además, sostuvo que si existen pruebas contra algún funcionario, estas deberán presentarse conforme a derecho.

Monreal rechaza cualquier intervención extranjera

El diputado morenista fue enfático al señalar que no cree que Estados Unidos se atreva a intervenir directamente en territorio mexicano, pese al tono cada vez más duro que ha utilizado Trump en sus discursos sobre seguridad y narcotráfico.

“No creo que se atreva nadie del exterior a invadir México o actuar de manera injerencista; son discursos electoreros”, expresó el legislador.

Las declaraciones llegan en medio de una creciente presión política desde Estados Unidos, donde Trump ha insistido en endurecer las acciones contra los grupos criminales mexicanos y ha retomado propuestas que incluyen operaciones directas contra los cárteles.

Para Monreal, el contexto electoral estadounidense explica el endurecimiento del discurso republicano. Según dijo, la narrativa de seguridad y combate al narcotráfico busca atraer votos en un escenario político marcado por la polarización y la campaña presidencial.

PVEM toma distancia de Morena en Jalisco y competirá solo en elecciones locales

Aunque el Partido Verde Ecologista de México mantendrá su alianza con Morena a nivel federal, en Jalisco el escenario político comenzó a moverse distinto. El PVEM confirmó que irá en solitario en las próximas elecciones locales, una decisión que deja ver tensiones, nuevos cálculos políticos y el inicio de una reconfiguración rumbo a la siguiente batalla electoral en el estado.

Fue el delegado del partido en Jalisco, José Antonio Sánchez Ramírez, quien adelantó que el Verde buscará competir con estructura y candidatos propios en alcaldías y diputaciones locales, apostando por fortalecer su presencia territorial sin depender completamente de Morena.