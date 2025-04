¿Qué dicen las leyes de censura a medios de comunicación en Cuba?

La dictadura de Cuba mantiene un férreo control sobre los medios de comunicación. Desde un inicio, el régimen no permite que las personas sean dueñas de un medio de información, sino que todos son propiedad del gobierno. Además, realiza estrictos controles de censura en sus leyes sobre los contenidos difundidos.

Organizaciones no gubernamentales como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Amnistía Internacional, entre otras, han señalado su preocupación por las leyes que legalizan la censura en la isla, pero ¿cuáles son y cómo las aplica la dictadura?

¿Cómo es la censura en la dictadura de Cuba?

La Asamblea Nacional de Cuba aprobó en 2023 la Ley de Comunicación Social, la cual centraliza en el régimen el control total de los medios de comunicación en el país y no permite la creación de medios independientes.

“Son de propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, de masas y sociales, y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad, de acuerdo con lo preceptuado en la Constitución; abarcan agencias de noticias, la radio, la televisión y medios de comunicación social, impresos y digitales”, menciona el artículo 26.1.2 de la ley cubana.

Además, existe el Decreto 370, el cual regula el uso de internet en la isla, el cual es empleado por el régimen para aplicar multas y hasta decomisar equipos, por lo que el gobierno considere que sean publicaciones en redes sociales contrarias al régimen, recuerda la SIP.

Aprobado en 2019, es señalada como la “Ley Azote” por disidentes del régimen, porque consideran que inhiben el debate público, ya que dice proteger la moral y las buenas costumbres, pero no definen estas conductas, señala la ONG Artículo 19.

Cuba, Nicaragua y Venezuela están en los últimos tres lugares de América Latina de la clasificación del Índice de Libertad de Prensa 2024, elaborado por Reporteros Sin Fronteras.

Nicaragua avanzó poco a poco al periodismo oficialista: ¡Aguas, México!

¿Cómo es la Ley Censura propuesta en México?

La propuesta de nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, conocida también como Ley Censura, propone un control absoluto del Estado, así como que sea la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, controlada por el Poder Ejecutivo, la encargada de conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión, como señala el artículo 7 de la iniciativa de ley.

Bajo esa ley propuesta, la Agencia podría imponer sanciones, así como bloquear una Plataforma Digital bajo solicitud de una autoridad.

Además, la iniciativa de ley propone el registro de comunicaciones privadas y hasta geolocalización de personas en tiempo real, en su artículo 160 propuesto.

Esta iniciativa levantó muchas preocupaciones no sólo en nuestro país, sino por parte de otros organismos internacionales, como la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que llamó al Senado de la República a generar espacios de consulta.

La llamada Ley Censura en México, aunque fue aprobada en comisiones del Senado, aún no es aprobada en el pleno. No obstante, te compartimos lo más relevante de la propuesta, en caso de que no nos permitan difundirlo si la ley es promulgada.