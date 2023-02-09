Puntos claves sobre la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano

La Cámara de Diputados aprobó, entre intenso un debate, con 263 votos y 195 abstenciones la iniciativa conocida como Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano; estos son los puntos clave para entender el dictamen, enviado por el Ejecutivo.

El objetivo de la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano es es establecer y regular las medidas, acciones y procedimientos para preservar la seguridad y la soberanía e independencia nacionales del espacio aéreo mexicano.

#ÚltimaHora Con 263 votos a favor, 26 en contra y 195 abstenciones aprueban, en lo general, el dictamen que expide la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano. pic.twitter.com/N2mLgLQhzm — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) February 8, 2023

La iniciativa del Ejecutivo sostiene que la infraestructura aérea es usada por la delincuencia organizada, por lo que el reto es garantizar la soberanía y aumentar la eficiencia, pues al menos cada 36 horas se reporta una alerta de seguridad por aeronaves vinculadas a la delincuencia.

Qué plantea la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano

Con esta ley, que se turnó al Senado de la República, se busca garantizar la soberanía de la nación sobre el espacio aéreo mexicano por medio de la vigilancia y protección coordinada.

La Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano indica que será la Secretaría de la Defensa Nacional la que coordine a las autoridades para hacer labores de vigilancia y protección en el ámbito de seguridad nacional.

Se creará un Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo y un Consejo Nacional de Vigilancia del Espacio Aéreo, este será el encargado de coordinar acciones para preservar la seguridad y soberanía del espacio aéreo.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes se encargará de vigilar que las aeronaves civiles circulen conforme a las normas del tránsito aéreo.

Con la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, en caso de que se apruebe en el senado, se crea el Sistema de Vigilancia de Protección del Espacio Aéreo Mexicano con la participación de seis dependencias, como que son la Sedena, la Secretaría de Marina, de Relaciones Exteriores, además de Comunicaciones y Transportes, los cuales serán presididos por el Presidente en turno.

