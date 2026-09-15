Fiestas Patrias sin alcohol: Las fechas, horarios y municipios donde aplicará la Ley Seca en Morelos
Las celebraciones por la Independencia de México ya arrancaron, pero si tenías pensado comprar bebidas alcohólicas para el festejo en Morelos NO podrás, pues hay Ley Seca.
Las celebraciones por el Grito de Independencia de México ya arrancaron en todo el país, pero si tenías pensado comprar bebidas alcohólicas para armar el festejo o la cena familiar en el estado de Morelos, hay información muy importante sobe la Ley Seca en la entidad.
Las autoridades estatales publicaron el acuerdo oficial que invita a limitar la comercialización de alcohol durante las fiestas patrias para evitar incidentes.
La medida busca mantener un ambiente tranquilo, prevenir riñas y evitar accidentes viales durante los festejos públicos de esta semana.
JIUTEPEC ANUNCIA LEY SECA POR FIESTAS PATRIAS— 24 Morelos (@24_morelos) September 15, 2026
Este 15 y 16 de septiembre habrá Ley Seca en Jiutepec.
Disfrutemos de nuestras Fiestas Patrias en familia y con amigos. La mejor fiesta es regresar a casa con bien. pic.twitter.com/2OLyFocPmk
Gobierno de Morelos invita a municipios a hacer Ley Seca
La Secretaría de Gobierno hizo oficial la propuesta a través de su publicación en el periódico oficial Tierra y Libertad. En dicho documento, la autoridad estatal emitió un llamado directo a los ayuntamientos de la entidad para implementar la suspensión en la venta de bebidas embriagantes durante las jornadas del martes 15 y miércoles 16 de septiembre con motivo de las conmemoraciones patrias.
¿En qué negocios aplica la restricción de alcohol?
La recomendación de prohibición abarca a establecimientos comerciales de varios giros dentro del territorio estatal:
- Comercio cerrado: Tiendas de autoservicio, supermercados, misceláneas, tiendas de abarrotes y depósitos de cerveza.
- Centros de consumo y esparcimiento: La medida se extiende también a lugares como bares, cantinas, cervecerías, restaurantes y centros nocturnos.
¿Qué municipios participarán en la Ley Seca?
El acuerdo enviado por el Poder Ejecutivo abarca a los 36 municipios que integran el estado de Morelos. La lista contempla a las 33 demarcaciones tradicionales y también a los tres municipios indígenas de reciente creación: Coatetelco, Hueyapan y Xoxocotla.
PIDEN LEY SECA EN LOS 36 MUNICIPIOS DE MORELOS POR FIESTAS PATRIAS— 24 Morelos (@24_morelos) September 8, 2026
El Gobierno de #Morelos exhortó a los 36 ayuntamientos a restringir la venta de bebidas alcohólicas durante los festejos del 15 y 16 de #septiembre, como medida preventiva para mantener el orden y reducir riesgos… pic.twitter.com/aoiLAaM0sE
Municipios de Morelos con Ley Seca
La aplicación de la Ley Seca genera un impacto directo en localidades con alta afluencia turística y comercial en la entidad:
- Cuernavaca.
- Tepoztlán.
- Tlayacapan.
- Cuautla.
- Jiutepec.
- Yecapixtla.
- Temixco.
- Puente de Ixtla.
?¿Es obligatoria la Ley Seca en todo Morelos?
Las autoridades comentaron que cada ayuntamiento cuenta con autonomía legal para definir si adopta o no la prohibición.
Por esta razón, los cabildos de cada municipio ya sesionaron para dictar si aprueban las restricciones o no y establecer los horarios exactos en los que operará la Ley Seca.