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Fiestas Patrias sin alcohol: Las fechas, horarios y municipios donde aplicará la Ley Seca en Morelos

Las celebraciones por la Independencia de México ya arrancaron, pero si tenías pensado comprar bebidas alcohólicas para el festejo en Morelos NO podrás, pues hay Ley Seca.

Fiestas Patrias sin alcohol: Las fechas, horarios y municipios donde aplicará la Ley Seca en Morelos
¿En qué municipios de Morelos habrá Ley Seca?|I.A

Escrito por: Jimena Romero

Las celebraciones por el Grito de Independencia de México ya arrancaron en todo el país, pero si tenías pensado comprar bebidas alcohólicas para armar el festejo o la cena familiar en el estado de Morelos, hay información muy importante sobe la Ley Seca en la entidad.

Las autoridades estatales publicaron el acuerdo oficial que invita a limitar la comercialización de alcohol durante las fiestas patrias para evitar incidentes.

La medida busca mantener un ambiente tranquilo, prevenir riñas y evitar accidentes viales durante los festejos públicos de esta semana.

Gobierno de Morelos invita a municipios a hacer Ley Seca

La Secretaría de Gobierno hizo oficial la propuesta a través de su publicación en el periódico oficial Tierra y Libertad. En dicho documento, la autoridad estatal emitió un llamado directo a los ayuntamientos de la entidad para implementar la suspensión en la venta de bebidas embriagantes durante las jornadas del martes 15 y miércoles 16 de septiembre con motivo de las conmemoraciones patrias.

¿En qué negocios aplica la restricción de alcohol?

La recomendación de prohibición abarca a establecimientos comerciales de varios giros dentro del territorio estatal:

  • Comercio cerrado: Tiendas de autoservicio, supermercados, misceláneas, tiendas de abarrotes y depósitos de cerveza.
  • Centros de consumo y esparcimiento: La medida se extiende también a lugares como bares, cantinas, cervecerías, restaurantes y centros nocturnos.

¿Qué municipios participarán en la Ley Seca?

El acuerdo enviado por el Poder Ejecutivo abarca a los 36 municipios que integran el estado de Morelos. La lista contempla a las 33 demarcaciones tradicionales y también a los tres municipios indígenas de reciente creación: Coatetelco, Hueyapan y Xoxocotla.

Municipios de Morelos con Ley Seca

La aplicación de la Ley Seca genera un impacto directo en localidades con alta afluencia turística y comercial en la entidad:

  • Cuernavaca.
  • Tepoztlán.
  • Tlayacapan.
  • Cuautla.
  • Jiutepec.
  • Yecapixtla.
  • Temixco.
  • Puente de Ixtla.

?¿Es obligatoria la Ley Seca en todo Morelos?

Las autoridades comentaron que cada ayuntamiento cuenta con autonomía legal para definir si adopta o no la prohibición.

Por esta razón, los cabildos de cada municipio ya sesionaron para dictar si aprueban las restricciones o no y establecer los horarios exactos en los que operará la Ley Seca.

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