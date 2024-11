Los familiares del cantante Liam Payne realizaron su funeral el miércoles 20 de noviembre de 2024, en el noroeste de Londres, Reino Unido, después de que el artista muriera a los 31 años tras arrojarse de un hotel en Buenos Aires, Argentina.

El exintegrante de la banda pop One Direction tuvo un servicio religioso privado en la comunidad de Amersham, Buckinghamshire, en la capital británica.

A los funerales de Liam Payne acudieron Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson, sus compañeros de la agrupación que inició su carrera en el año 2010, quienes se unieron a familiares y amigos del cantante de 31 años de edad.

El ataúd del cantante llegó a la iglesia en un carruaje blanco tirado por dos caballos blancos y adornado con ofrendas florales con las palabras “Hijo” y “Papá”.

Cabe recordar que Liam Payne tuvo un hijo en 2017 con su entonces pareja, Cheryl Tweedy , el cual llamaron Bear Grey Payne. La relación de pareja terminó en julio de 2018.

¿Qué le pasó a Liam Payne?

Liam Payne fue hallado muerto el 16 de octubre de 2024 tras caer desde el balcón de su hotel en Buenos Aires, Argentina, lo que provocó una oleada de dolor por parte de seguidores de todo el mundo.

Payne y sus excompañeros de banda saltaron a la fama mundial en la década de 2010 después de que Simon Cowell los reunió en el programa de talentos británico X Factor. El grupo se convirtió en una de las boy bands con más ventas de todos los tiempos. Cowell fue fotografiado llegando al funeral.

Con su pelo despeinado y su encanto juvenil, los miembros de la banda se convirtieron en ídolos adolescentes gracias a éxitos como What Makes You Beautiful, Live While We’re Young, Best Song Ever y Story of My Life.

Las autoridades argentinas han acusado a tres personas en relación con la muerte de Payne después de que una autopsia reveló rastros de alcohol, cocaína y un antidepresivo.

Con información de Reuters.