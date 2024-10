Liam Payne: Esta es la historia del integrante de One Direction que murió trágicamente

Liam Payne es conocido por haber sido uno de los integrantes de la banda One Direction, pero ¿conoces la historia detrás de la banda y cuál fue el antes y el después del cantante?

El pasado miércoles 16 de octubre, se dio a conocer la noticia del fallecimiento de Liam Payne, de acuerdo con la versión oficial, Liam murió al caer de un tercer piso de un hotel en Buenos Aires, Argentina.

Se dice que el cantante intentó saltar a la alberca del hotel, pero cayó en un patio interno para empleados. Los paramédicos llegaron al lugar para atenderlo, sin embargo, ya había perdido la vida.

Liam Payne trayectoria en One Direction

Liam James Payne es el nombre completo de la estrella de la boyband, nació el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Inglaterra. A la edad de 16 años fue seleccionado para formar parte de la banda One Direction.

La banda One Direction se formó en el 2010 en el programa de televisión “The X Factor” en el Reino Unido. La banda estaba integrada por Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Niall Horan, y Liam Payne.

En el programa “The X Factor”, quedaron en tercer lugar firmando un contrato con Syco Records, en el 2011 lanzaron su primer álbum “Up All Night”, con el cual tuvieron un gran éxito internacional. Entre los temas más conocidos se encuentran “What Makes You Beautiful”, “kiss you”, “Story of My Life”, entre otros.

Liam Payne como solista

A pesar del gran éxito que tuvo la banda, One Direction decidió tomar un descanso en el 2016, sin embargo, Liam se lanzó, y otros de sus compañeros tomaron su carrera como solistas.

Liam Payne debutó con el tema “Strip That Down” en año 2017, durante su carrera como solista, Liam Payne realizó colaboraciones con Rita Ora con el tema “For you” y Quavo con la canción “Strip That Down”.

El cantante había mencionado sobre sus principales influencias a artistas como Usher, Justin Timberlake y Michael Jackson, en lo que fue su inspiración para lograr su estilo musical.