Muere Liam Payne, exintegrante de One Direction, al caer en hotel de Argentina; ¿qué pasó?

La tarde de este miércoles 16 de octubre se confirmó la muerte del exintegrante de One Direction, Liam Payne; medios locales de Argentina aseguran que cayó del tercer piso de un hotel en Buenos Aires.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Liam Payne, exintegrante de One Direction?

Liam Payne, ex integrante de One Direction fue hallado muerto a los 31 años este miércoles en el hotel casa sur de la ciudad de Buenos Aires, el cantante falleció después de caer de un tercer piso al patio interno del lugar de alojamiento en Costa Rica 6092, en el barrio porteño de Palermo.

De acuerdo con los primeros reportes del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), personal policial de la comisaria 14b se dirigió al hotel por un llamado al 911 donde se informaban sobre un hombre agresivo que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol.

“A las 17:04 a través del 911 fuimos alertados de una persona que estaba en el patio interno del hotel CasaSur. A los minutos arribó un equipo de cercanía del SAME que comprobó el fallecimiento de este hombre que después nos enteramos que era de un conjunto musical. Presentaba lesiones incompatibles con la vida producto de su caída”.

Agregaron que la caída de aproximadamente 13 o 14 metros fue mortal, por lo que no hubo posibilidad de hacer algo.

“De acuerdo con lo que vio el equipo tenía fractura de base de cráneo. Lesiones gravísimas”, apuntó director del SAME, Alberto Crescenti.

¿Quién era Liam Payne, exintegrante de One Direction que murió en Buenos Aires?

Liam Payne nació el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Inglaterra. Desde una edad temprana, mostró interés por la música y comenzó a cantar en la escuela; en 2010, Liam audicionó para el programa de talentos The X Factor.

Aunque fue eliminado en las audiciones individuales, el juez Simon Cowell lo invitó a unirse a otros cuatro concursantes: Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson. Juntos formaron One Direction, que rápidamente se convirtió en uno de los grupos pop más exitosos del mundo hasta que se separaron.