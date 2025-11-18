¡De terror! En Nigeria bandas armadas asaltan internado; secuestran a 25 alumnas y asesinan a subdirectora

El brutal ataque ocurrió durante la madrugada, alrededor de las 4:00 a. m. hora local, cuando hombres armados con rifles irrumpieron en la Escuela Secundaria Integral Femenina del Gobierno en la ciudad de Maga, estado de Kebbi. El asalto, considerado el último de una serie de secuestros masivos en el noroeste de Nigeria, se ejecutó de manera coordinada.

Los asaltantes se enfrentaron a tiros con la policía que custodiaba la escuela antes de escalar la valla perimetral para acceder al interior del internado. La violencia culminó con el secuestro de 25 estudiantes.

Qué sucedió en la escuela ubicada en Nigeria

El enfrentamiento dejó una víctima mortal entre el personal educativo: la subdirectora, Hassan Yakubu Makuku, quien murió baleada al resistirse al asalto y tratar de proteger a las menores. Además, otro miembro del personal resultó herido de bala durante la incursión.

Ante la gravedad del suceso, la policía informó que se han desplegado unidades tácticas adicionales, soldados y vigilantes locales. Estas fuerzas están rastreando las posibles rutas de escape de los secuestradores y peinando los bosques circundantes en una operación masiva de búsqueda y rescate.

Ola de violencia en Nigeria

El incidente subraya la creciente ola de delincuencia de las bandas armadas que buscan dinero por rescate en la región. El secuestro de estudiantes se ha convertido en una táctica recurrente, a pesar de las promesas del Gobierno de mejorar la seguridad. El caso revive dolorosos recuerdos de secuestros masivos anteriores, incluyendo el de Chibok en 2014, y reafirma la urgencia de proteger a la comunidad educativa nigeriana.

Qué es el caso Chibok, ocurrido en Nigeria

El Caso Chibok se refiere al secuestro masivo de 276 niñas estudiantes ocurrido la noche del 14 al 15 de abril de 2014 en la ciudad de Chibok, ubicada en el estado de Borno, al noreste de Nigeria.

El ataque fue perpetrado por el grupo terrorista Boko Haram, cuyo nombre se traduce aproximadamente como "la educación occidental es un pecado".

Las niñas, la mayoría de ellas cristianas y de entre 16 y 18 años, estaban tomando exámenes en la escuela secundaria gubernamental.

Los militantes atacaron la escuela, saquearon el lugar y luego se llevaron a las niñas en camiones, llevándolas hacia el bosque de Sambisa. Decenas de ellas lograron escapar en las horas posteriores, pero la mayoría permaneció cautiva.