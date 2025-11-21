Sujetos armados irrumpen en iglesia de Nigeria; hay al menos dos muertos y varios secuestrados

Un ataque armado se registró la noche del martes en una iglesia de Eruku, un poblado ubicado en el estado de Kwara, en el centro de Nigeria. Hombres irrumpieron al templo cristiano, esto mientras se celebraba una misa y abrieron fuego contra los asistentes, además secuestraron al pastor y a más personas que se encontraban ahí.

Este violento evento se suma al secuestro de 25 niñas de un internado, ocurrido días antes, lo que evidencia la escalada de la crisis de seguridad en el país africano.

This is a chilling moment captured on video when terrorists invaded a church in Kwara state of Nigeria murdering 3people, kidnapping the pastor and several church members.



Inseguridad provoca cierre de escuelas en Nigeria

Autoridades de la zona cerraron las escuelas después de la ola de violencia y ataques armados que se han vivido últimamente en el norte de Nigeria.

Hace solamente unos días, hombres armados irrumpieron en internado de niñas, secuestrando a 25 y asesinando al subdirector.

Presidente de Nigeria cancela viajes

El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, pospuso una gira oficial que incluía viajes a Sudáfrica y Angola para asistir a las cumbres del G20 y la UA-UE. La cancelación se debió a la necesidad de recibir informes de seguridad urgentes sobre ambos ataques.

Tinubu ordenó a las agencias de seguridad desplegar operativos intensivos para cazar a los asaltantes en Kwara y "hacer todo lo posible" para rescatar a las niñas secuestradas, comprometiéndose a traerlas de vuelta "a casa a salvo".

🇳🇬 | Las autoridades nigerianas cerraron escuelas en varios distritos después de que hombres armados irrumpieran en una iglesia, mataran a dos personas y secuestraran al pastor y a los feligreses.

Días antes, 25 alumnas fueron secuestradas de un internado, lo que aumentó el…



Persecución por religión en Nigeria

Nigeria enfrenta un complejo desafío de seguridad que incluye: una rebelión islamista en el noreste (liderada por grupos como Boko Haram), secuestros masivos en el noroeste y letales choques en el cinturón central entre pastores mayoritariamente musulmanes y cristianos.

La cantante Nicki Minaj alzó la voz en la misión de EU ante la ONU, pidiendo acción global al afirmar que en Nigeria "los cristianos están siendo atacados, expulsados de sus hogares y asesinados".

El gobierno nigeriano ha rechazado la calificación de EU de Nigeria como un "país de especial preocupación" por la libertad religiosa, argumentando que la designación crea confusión respecto a la naturaleza compleja de sus problemas de seguridad.

Nicki Minaj speaks on violence and genocide against Christians in Nigeria at the United Nations.



Trump Ordena al Pentágono "Prepararse para Posible Acción" en Nigeria

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha aumentado la presión sobre Nigeria, amenazando con una posible intervención militar.

El mandatario ordenó al Pentágono "prepararse para una posible acción" sobre lo que él describe como la persecución sistemática de cristianos en Nigeria. Esta amenaza subraya la posición de Washington de no descartar acciones unilaterales si considera que el gobierno nigeriano no está tomando medidas suficientes para proteger las libertades religiosas.