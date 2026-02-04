Licencia de conducir Edomex 2026: Dónde están las unidades móviles en febrero para un trámite rápido

Si necesitas tramitar tu Licencia Edomex 2026 y quieres evitar filas largas o citas saturadas , las Unidades Móviles del Estado de México son la opción más rápida en este momento.

Durante los primeros días de febrero, el Gobierno del Edomex mantiene Unidades Móviles activas en distintos municipios para realizar el trámite de licencia de conducir de forma directa, sin complicaciones y cerca de casa.

¿Qué son y para qué sirven las Unidades Móviles de Licencia Edomex?

Las Unidades Móviles de Licencia Edomex 2026 son módulos itinerantes que recorren diferentes zonas del Estado de México para facilitar el trámite a conductores.

En ellas puedes:



Tramitar tu licencia por primera vez

Renovar una licencia vencida

Solicitar reposición por extravío o robo

Dónde están hoy las Unidades Móviles para tramitar tu Licencia Edomex

La Secretaría de Movilidad del Estado de México confirmó que las Unidades Móviles de Licencia Edomex continúan operando durante febrero, con sedes oficiales que se actualizan constantemente y horarios previamente establecidos.

Si planeas sacar, renovar o reponer tu licencia, aquí puedes consultar la lista completa de las ubicaciones exactas donde están funcionando las Unidades Móviles en el Edomex y acudir directamente al punto más cercano para hacer el trámite sin filas ni citas saturadas.

Ubicación exacta de las Unidades Móviles de Licencia Edomex

Agenda del 3 al 6 de febrero de 2026

Del 3 al 6 de febrero



Amecameca : Plaza de la Constitución s/n, Col. Centro (frente al Palacio Municipal).

: Plaza de la Constitución s/n, Col. Centro (frente al Palacio Municipal). Cuautitlán Izcalli : Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque (estacionamiento de Outlets Punta Norte).

: Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque (estacionamiento de Outlets Punta Norte). Huixquilucan : Calle Galeana s/n, Col. Centro (frente al Palacio Municipal).

: Calle Galeana s/n, Col. Centro (frente al Palacio Municipal). Ixtlahuaca : Av. José María Morelos 1, Col. San Pedro La Cabecera (frente al Salón de la Gente).

: Av. José María Morelos 1, Col. San Pedro La Cabecera (frente al Salón de la Gente). Ixtapaluca : Calle Municipio Libre s/n, Col. Centro (frente al Palacio Municipal).

: Calle Municipio Libre s/n, Col. Centro (frente al Palacio Municipal). Tezoyuca: Calle 16 de Septiembre s/n, entre Av. Pascual Luna y Vicente Valencia, Barrio La Ascensión.

3 de febrero



Aculco : Plaza Constitución 1, Col. Centro (frente al Palacio Municipal).

: Plaza Constitución 1, Col. Centro (frente al Palacio Municipal). Apaxco: Av. Juárez s/n, Mz. 038, Col. Centro (frente al Palacio Municipal).

3 y 4 de febrero



Polotitlán: Portal Hidalgo 7, Col. Centro (frente al Palacio Municipal).

4 de febrero



Ecatepec : Calle Glaciar esquina Estrada, Mz. 302, Lt. 19, Col. Jardines de Morelos.

: Calle Glaciar esquina Estrada, Mz. 302, Lt. 19, Col. Jardines de Morelos. Otzolotepec : Calle Hidalgo 1, Col. Villa Cuauhtémoc (frente al Palacio Municipal).

: Calle Hidalgo 1, Col. Villa Cuauhtémoc (frente al Palacio Municipal). Teoloyucan: Av. Dolores s/n, Col. Barrio Tlatilco (frente al Palacio Municipal).

4 y 5 de febrero



5 de febrero



Ixtapaluca : Calle Municipio Libre 125, Col. Centro (frente al Palacio Municipal).

: Calle Municipio Libre 125, Col. Centro (frente al Palacio Municipal). Metepec: Privada de la Besana s/n, Barrio Espíritu Santo.

5 y 6 de febrero



Ixtlahuaca: Av. José María Morelos 1, Col. San Pedro La Cabecera (frente al Salón de la Gente).

6 de febrero



Tecámac: Calle 5 de Febrero s/n, Col. Centro.

Costos de la licencia Edomex 2026 en Unidades Móviles

Si vas a tramitar tu licencia en las Unidades Móviles del Estado de México , estas son las tarifas oficiales vigentes por un año:



Licencia tipo A (automovilista): $777

Licencia tipo C (motociclista): $777

Licencia tipo E (chofer de servicio particular): $1,017

Permiso provisional para menores tipo B: $777

Permiso provisional para menores tipo A: $3,694

Duplicado de licencia: $525

Licencia Edomex 2026: documentos que te piden en las Unidades Móviles

Si vas a tramitar la Licencia Edomex 2026 en las Unidades Móviles, es indispensable llevar documentación completa, ya que no hay tolerancia para faltantes . Estos son los requisitos vigentes que solicitan en el lugar:



Acta de nacimiento legible y en buen estado.

CURP actualizada, impresa o en formato digital.

Identificación oficial vigente con fotografía, como INE, pasaporte o cédula profesional.

Comprobante de domicilio reciente, con una antigüedad no mayor a tres meses.

Comprobante de pago del trámite de la licencia.

Examen de conocimientos aprobado, únicamente en los casos donde el tipo de licencia lo requiere.

Las autoridades recomiendan verificar con anticipación que los documentos coincidan en datos personales y estén en buen estado, ya que cualquier inconsistencia puede retrasar o impedir el trámite de la Licencia Edomex 2026 en las Unidades Móviles.